محافظة القاهرة تستعد لانتخابات مجلس النواب

الجمعة 06/نوفمبر/2020 - 04:30 م
بوابة الفجر
إسماعيل منطاوي
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أعلن اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، أت المحافظة انهت استعداداتها لانتخابات مجلس النواب المقرر عقدها يومي السبت والأحد القادمين.

وأكد محافظ القاهرة ان غرفة العمليات المركزية التي أعدتها المحافظة برئاسة اللواء محمد حنفي السكرتير العام للتنسيق والربط مع كافة الجهات المعنية بإعداد المقرات الانتخابية قد بدأت عملها منذ أمس الخميس لمتابعة استقبال الناخبين بالقاهرة والبالغ عددهم حوالى 7797709 ناخب موزعون علي 19 لجنة عامة بها 1431 لجنة فرعية داخل 630 مركز انتخابي.

وأكد المحافظ أنه تم مراجعة أعمال الصيانة البسيطة بالمدارس التي تم اختيارها كمراكز انتخابية والتأكد من صلاحية الأبواب الخارجية ودورات المياه والإنارة وتوافر حجرة محكمة لتأمين صناديق الاقتراع ، وحجرة لمبيت قوات التأمين ، وتوافر طفايات الحريق ، وكشاف طوارئ.


وأضاف محافظ القاهرة انه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية ضد فيروس كورونا أثناء العملية الانتخابية حيث تم توفير عدد كافي من المقاعد بالمدارس تم وضعها بحيث يتم مراعاة التباعد الاجتماعي بين الناخبين مع تحديد أماكن محددة لوقوف المواطنين على مسافات متباعدة، بالإضافة إلى إلزام المواطنين بارتداء الكمامات أثناء إدلائهم بأصواتهم.

وأشار المحافظ إلى انه تم توفير عدد من الكراسي المتحركة لذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن وتوفير اماكن انتظار لهم وعمل مظلات ومبردات مياه ومراجعة وسائل الاطفاء بالمراكز الانتخابية واللجان العامة بمعرفة الحماية المدنية ومراجعة الانارة الداخلية باللجان العامة والمراكز الانتخابية بمعرفة شركتي كهرباء شمال وجنوب وتوفير مصدر احتياطي للتيار الكهربائي.

وأضاف المحافظ أنه تم رفع درجة الاستعداد بالمستشفيات وتم توزيع سيارات الإسعاف بالقرب من المراكز الانتخابية لمواجهة أي طارئ.

و شدد محافظ القاهرة على رؤساء الأحياء برفع جميع السيارات من محيط اللجان بالتنسيق مع المرور وتوفير حرم آمن لكل لجنة للتيسير على المواطنين عند الإدلاء بأصواتهم والتأكيد علي مراجعة الشوارع المحيطة والمؤدية إلي المراكز الانتخابية ورفع أي إشغالات بها ورفع كفاءة الشوارع والإنارة.

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