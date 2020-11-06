جوارديولا: ليفربول المرشح الأقوى للقب البريميرليج ولكن!

الجمعة 06/نوفمبر/2020 - 04:30 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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أكد الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي على صعوبة وأهمية مباراة فريقه المقبلة أمام ليفربول في قمة مباريات الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي "البريميرليج".

قال جوارديولا في المؤتمر الصحفي لمباراة الأحد المقبل :"عندما تلعب ضد فرق مثل ليفربول يكون دائما هناك لحظات يجب أن تعاني فيها، لكننا سنحاول استخدام نقاط قوتنا قدر الإمكان".

وأضاف :"لقد واجهناهم مرات عديدة، سيكون هناك لحظات صعود وهبوط، فقط نحتاج إلى استغلال فرصنا وأن نكون إيجابيين".

وتابع :"نحن نتدرب كالمعتاد، هناك بعض الأفكار المطروحة أمامنا، لكننا سنقرر ما هو المناسب للاعبين، سنبذل قصارى جهدنا، نعرف جودة لاعبينا وسنحاول فرض سيطرتنا".

وزاد :" ليفربول هو المرشح الأقوى للفوز باللقب، لكن مع ظروف الوباء أعتقد أن هذا الموسم سيكون مختلفا".

وواصل :"هناك الكثير من الفرق القوية، سيكون من المهم أن تصل إلى آخر خمس أو عشر مباريات وأنت تقاتل على اللقب، نأمل أن نتمكن من ذلك".

وأوضح :"الشيء المهم هو الفوز باللقب، لا يهم عدد النقاط التي تحصل عليها، في بعض الأحيان تحصل على الكثير وأحيانا أخرى أقل، في المرة الأولى فزنا بـ100 نقطة، ربما لم نكن بحاجة إلى ذلك لكننا فعلنا".

واختتم حديثه :"كل ما يمكننا فعله هو التركيز على أنفسنا والتحسن لمحاولة التتويج".

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