بدري بانون يتخذ قرارًا مفاجئًا قبل انضمامه لصفوف الأهلي

اتخذ المغربي بدر بانون مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرجاء المغربي والمنتقل حديثًا للنادي الأهلي، قرارًا مفاجئًا قبل انضمامه بصفة رسمية.





وقرر المدافع الدولي، اصطحاب إسرته بالكامل معه إلى القاهرة والاستقرار فيها، عقب التوقيع بصفة رسمية وإعلان انضمامه عبر مؤتمر صحفي.





وكان اللاعب غادر مع فريقه السابق إلى كازابلانكا، عقب الخروج على يد الزمالك من نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، بنتيجة 4 - 1، بمجموع لقائي الذهاب والعودة.





وأعلن بدر بانون، انضمامه بصفة رسمية إلى النادي الأهلي، عبر تصريحات إعلامية، بعد الهزيمة أمام الزمالك، بنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.





ومن المقرر أن يتواجد اللاعب في تدريبات فريقه الجديد بالتتش، عقب انتهاء الراحة حيث حصل على راحة سلبية لمدة 5 أيام بأوامر الجهاز الفني.





ومن المنتظر أن يظهر بانون بقميص المارد الأحمر، لأول مرة خلال مواجهة أبوقير للأسمدة، في دور الثمانية لبطولة كأس مصر والمحدد لها يوم 21 نوفمبر الجاري.



