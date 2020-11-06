بدري بانون يتخذ قرارًا مفاجئًا قبل انضمامه لصفوف الأهلي

الجمعة 06/نوفمبر/2020 - 04:30 م
بوابة الفجر
محمد الصو
Advertisements
اتخذ المغربي بدر بانون مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرجاء المغربي والمنتقل حديثًا للنادي الأهلي، قرارًا مفاجئًا قبل انضمامه بصفة رسمية.

وقرر المدافع الدولي، اصطحاب إسرته بالكامل معه إلى القاهرة والاستقرار فيها، عقب التوقيع بصفة رسمية وإعلان انضمامه عبر مؤتمر صحفي.

وكان اللاعب غادر مع فريقه السابق إلى كازابلانكا، عقب الخروج على يد الزمالك من نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، بنتيجة 4 - 1، بمجموع لقائي الذهاب والعودة.

وأعلن بدر بانون، انضمامه بصفة رسمية إلى النادي الأهلي، عبر تصريحات إعلامية، بعد الهزيمة أمام الزمالك، بنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ومن المقرر أن يتواجد اللاعب في تدريبات فريقه الجديد بالتتش، عقب انتهاء الراحة حيث حصل على راحة سلبية لمدة 5 أيام بأوامر الجهاز الفني.

ومن المنتظر أن يظهر بانون بقميص المارد الأحمر، لأول مرة خلال مواجهة أبوقير للأسمدة، في دور الثمانية لبطولة كأس مصر والمحدد لها يوم 21 نوفمبر الجاري.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

صفقة الاهلي بدر بانون الأهلي أخبار الاهلي

أخبار تهمك

بشائر سارة.. مواعيد قريبة لظهور "لقاح كورونا"

منذ أقل من ساعتين

توجيه عاجل من الرئيس السيسي للوزراء والمسؤولين

منذ حوالي 22 ساعة

بدري بانون يتخذ قرارًا مفاجئًا قبل انضمامه لصفوف الأهلي

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. "الصحة": تسجيل 201 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و 11 حالة وفاة

منذ حوالي 17 ساعة

تفاصيل صفقة الأهلي الثالثة في الميركاتو الصيفي

منذ حوالي 4 ساعات

تصريح قوي من السيسي خلال استقباله رئيس المجلس الأوروبي بشأن الأديان

منذ حوالي 22 ساعة

الأهلي يصدم صالح جمعة

منذ ساعة الا ربع

بعد إصابتها بكورونا.. نشوى مصطفى توجه رسالة لمصر

منذ حوالي 9 ساعات

موعد مباراة مصر وتوجو في تصفيات أمم إفريقيا 2022

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. رد صن داونز على الأهلي بخصوص التخلي عن سيرينو

منذ يوم

قرار جديد من التعليم العالي بشأن واقعة إهانة أستاذ جامعي بالإسكندرية للقرآن

منذ حوالي 4 ساعات

"نسي الستوستة مفتوحة".. 4 مفاجآت في قضية طبيب الزقازيق

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. تطور جديد في الانتخابات الأمريكية

منذ حوالي 6 ساعات

مفاجأة كبرى.. الكشف عن ضحية سيرينو في الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

الزمالك يستقر على بديل عبد الشافي في الموسم المقبل

منذ ساعتين و 46 دقيقة

الفيديو الرابع لطفل المرور يثير الجدل داخل محطة الوقود (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

موعد مباراتي الزمالك أمام الرجاء بنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

"لا تخافوا ولكن احذروا".. 3 نهائيات نارية مُحتملة بين الأهلي والزمالك خلال شهرين

الأهلي يحدد موعد الإعلان عن صفقة "الصخرة"

خاص.. بانون يظهر في الجزيرة ويطل بقميص الأهلي قبل موقعة الزمالك

تفاصيل انتقال بدر بانون إلى النادي الأهلي

عاجل.. مؤشر جديد يُقرب الأهلي من الصفقة الذهبية

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:17 م

الفيديو الرابع لطفل المرور يثير الجدل داخل محطة الوقود (فيديو)

بشائر سارة.. مواعيد قريبة لظهور "لقاح كورونا"

03:24 م

قرار جديد من التعليم العالي بشأن واقعة إهانة أستاذ جامعي بالإسكندرية للقرآن

01:24 م

بعد إصابتها بكورونا.. نشوى مصطفى توجه رسالة لمصر

08:02 ص

بدري بانون يتخذ قرارًا مفاجئًا قبل انضمامه لصفوف الأهلي

04:30 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: العجوز الشمطاء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: معركة تصفية هشام عز العرب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 17 | ليلة القبض على فاطمة.. أسرار تنشر للمرة الأولى بعد 38 عاما من عرضه