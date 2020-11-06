صلاح يقتحم قائمة العظماء في ليفربول.. تعرف على التفاصيل

الجمعة 06/نوفمبر/2020 - 04:24 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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واصل الدولي المصري محمد صلاح، مسيرة تدمير الأرقام القياسية في ليفربول الإنجليزي بعد أن أحرز هدفه رقم 100 لصالح "الريدز" في مباراة ديربي الميرسيسايد التي جمعت بين فريقه وإيفرتون في البريميرليغ.

ووضع صلاح نفسه مع أساطير ليفربول أمثال ديني دالجليش، ومايكل أوين، وإيان راش، كواحد من عظماء الهدافين في تاريخ الفريق الأحمر، رغم قصر المدة الزمنية التي لعب فيها المصري مع "الريدز" والذي تعاقد معه في صيف 2017.

وكشف موقع "givemesport" عن قائمة تضم 17 لاعبا من عظماء ليفربول والذين تجاوزا الهدف 100 مع النادي، حيث صنفهم وفقا لنسبة الأهداف في كل مباراة.


وجاء الترتيب على النحو التالي:

- جوردون هودسون (0.64)،عدد الأهداف 241، عدد المباريات 377.

- محمد صلاح (0.63)، عدد الأهداف 103، عدد المباريات 163.

- جاك باركنسون (0.58)، عدد الأهداف 128، عدد المباريات 218.

- روجر هانت (0.58)، عدد الأهداف 285، عدد المباريات 492.

- سام رايبولد (0.55)، عدد الأهداف 130، عدد المباريات 226.

- مايكل أوين (0.53)، عدد الأهداف158، عدد المباريات 297.

- إيان راش (0.52)، عدد الأهداف 346، عدد المباريات 660.

- روبي فاولر (0.50)، عدد الأهداف 183، عدد المباريات 369.

- هاري تشيمبرز (0.45)، عدد الأهداف 151، عدد المباريات 339.

- ديك فورشو (0.43)، عدد الأهداف 123، عدد المباريات 288.

- بيلي ليدل (0.43)، عدد الأهداف 228، عدد المباريات 534.

- جاك بالمر (0.36)، عدد الأهداف 110، عدد المباريات 309.

- كيني دالجليش (0.33)، عدد الأهداف 172، عدد المباريات 515.

- كيفن كيجان (0.31)، عدد الأهداف 100، عدد المباريات 323.

- إيان سانت جون (0.28)، عدد الأهداف 118،عدد المباريات 425.

- جون بارنز (0.27)، عدد الأهداف 108، عدد المباريات 407.

- ستيفن جيرارد (0.26)، عدد الأهداف 186، عدد المباريات 710.

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ليفربول صلاح الدوري الإنجليزي

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