ننشر الشروط الخاصة بحجز وحدات الإسكان الاجتماعي 2020 التي أعلنتها الحكومة المصرية

الجمعة 06/نوفمبر/2020 - 04:17 م
وحدات الإسكان الاجتماعي 2020
وحدات الإسكان الاجتماعي 2020
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ننشر الشروط الخاصة بحجز وحدات الإسكان الاجتماعي 2020 التي أعلنتها الحكومة المصرية

وحدات الإسكان الاجتماعي 2020 | أعلن المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء هاني يونس، عن فتح باب الحجز على الوحدات السكنية لعدد 125 ألف وحدة سكنية، يتم طرحها بناء على تكليفات عبد الفتاح السيسي، الذي أمر  بإنشاء عدد من الوحدات السكنية للشباب ومحدودي الدخل .

ثم أوضح “يونس” ذلك خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية “إكسترا نيوز”، أن الدفعة الأولى التي أمر بها الرئيس السيسي تضم 100 ألف وحدة سكنية لشريحة محدودي الدخل ضمن برنامج الإسكان الاجتماعي، والـ 25 ألف وحدة أخرى لشريحة متوسطى الدخل.

كما كشف المستشار الإعلامي لمجلس الوزراء، أن الوحدات يتم طرحها بالتشطيب الكامل، وتغطي معظم أنحاء الجمهورية، ليتمكن الأهالي من كل المحافظات التقديم والحصول على الوحدة السكنية التي يتراوح مساحتها من 75 متر و90 متر مربع .

مؤكدا أن يتم الحصول على الوحدة بعد سحب كراسة الشروط، وانطباق الشروط المحددة على المتقدم وهي عدم الحصول على وحدة سكنية أو قرض إسكان تعاوني من الدولة أوامتلاك وحدة سكنية أخرى، ولا يزيد دخلة عن 4000 جنية شهريا اذا كان عازب و6000 جنية اذا كان متزوج.

ننشر الشروط الخاصة بحجز وحدات الإسكان الاجتماعي 2020 التي أعلنتها الحكومة المصرية

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