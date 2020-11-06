الاقتصاد الأمريكي يضيف 638 ألف وظيفة فى أكتوبر الماضي

الجمعة 06/نوفمبر/2020 - 05:13 م
بوابة الفجر
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كشفت بيانات صادرة عن وزارة العمل الأمريكية، اليوم الجمعة، عن أن الاقتصاد الأمريكي أضاف 638 ألف وظيفة في أكتوبر الماضي، مقابل 672 ألف وظيفة مضافة في الشهر السابق له.

وكانت توقعات المحللين تشير إلى أن الاقتصاد الأمريكي سوف يضيف نحو 595 ألف وظيفة لسوق العمل خلال نفس الفترة.


وأضاف قطاع الترفيه والخدمات الصحية 271 ألف وظيفة خلال الشهر الماضي، كما بلغ عدد الوظائف المضافة لقطاع التجزئة 104 آلاف وظيفة خلال نفس الفترة.

فيما تراجع معدل البطالة في الولايات المتحدة إلى 6.9 بالمائة خلال الشهر الماضي، مقارنة مع 7.9 بالمائة بنهاية سبتمبر الماضي.

وكانت التوقعات تشير إلى تراجع معدل البطالة إلى 7.7 بالمائة بنهاية الشهر الماضي.

وارتفع معدل المشاركة في القوى العاملة بنسبة بلغت 0.3 بالمائة إلى 61.7 بالمائة في الشهر الماضي.

ومن ناحية أخرى، ارتفع معدل أجور العاملين في الولايات المتحدة بالساعة بنحو 4 سنتات إلى 29.50 دولار خلال أكتوبر .

وبحلول الساعة 1:40 مساءً بتوقيت جرينتش، انخفض مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.2 بالمائة إلى 92.36.

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