"التنمية الصناعية": استمرار تلقي طلبات المستثمرين على 1657 وحدة

الجمعة 06/نوفمبر/2020 - 04:13 م
بوابة الفجر
الفجر الاقتصادي
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تواصل هيئة التنمية الصناعية تلقى طلبات المستثمرين الذين قاموا بسحب كراسات اشتراطات الوحدات الصناعية التي طرحتها الهيئة بالمجمعات الصناعية الجديدة في 7 محافظات (الغربية , الإسكندرية , بني سويف, الغردقة, المنيا , سوهاج, الأقصر) وذلك بدءا من يوم السبت 7/11 حتى يوم 26/11، وذلك بعد انتهاء فترة سحب الكراسات اليوم الخميس.

صرح بذلك اللواء أركان حرب مهندس محمد الزلاط رئيس الهيئة مشيرا الى انه تيسيرا على المستثمرين فقد تم اتاحة تلقى طلبات المستثمرين بمقر الهيئة وفي فروعها بالمحافظات المشار إليها وكذا أفرع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالمحافظات, وذلك في اطار التعاون والتنسيق بينهما.

كانت الهيئة العامة للتنمية الصناعية قد أعلنت أكتوبر الماضي عن طرح 1657 وحدة صناعية مجهزة بـ 7 مجمعات صناعية كاملة المرافق لصغار المستثمرين , وذلك في إطار تنفيذ المبادرة الرئاسية لدعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتشجيع الاستثمار في المجال الصناعي, وخطة وزارة التجارة والصناعة لاقامة 13 مجمع صناعي بمحافظات الجمهورية , وقد شملت أنشطة صناعية متنوعة ,وتم إقامة الوحدات الصناعية بمساحات تتراوح بين 48 م2 و792 م2، كما يسمح الطرح للمستثمر بالحصول على أكثر من وحدة.

وقال الزلاط أن المستثمر الصناعي لديه الحرية في اختيار نظام تخصيص الوحدة الصناعية سواء بنظام الإيجار بسعر رمزي او بنظام التمليك بأسعار تنافسية ، وعبر توفير اليات سداد ميسرة لثمن الوحدة الصناعية من خلال برتوكولات موقعة بين الهيئة و (8) بنوك عامة وخاصة, وذلك تحت مظلة مبادرة البنك المركزي لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

لافتا إلى أنه لمزيد من التيسيرات تم اتاحة تمويل للمستثمرين ورواد الأعمال أصحاب تلك الوحدات لشراء الماكينات والخامات ومستلزمات الإنتاج من خلال إتاحة آليات تمويلية ميسرة بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر .

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