موسيماني: كنت أتمنى تدريب بيبو ومتعب.. والفوز بلقب إفريقيا على حساب الزمالك هي الذكرى الأفضل

رد الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن اللاعب الذي كان يتمنى أن يقوم بتدريبه مع النادي الأحمر.









موسيماني تحدث عبر قناة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" عبر يوتيوب قائلا :"كنت أتمنى أن أقوم بتدريب عماد متعب والأسطورة الكابتن محمود الخطيب "بيبو".









وأضاف :"أفضل ذكرى لي مع كرة القدم كانت هي عندما فزنا بلقب دوري أبطال إفريقيا في عام 2016 على حساب الزمالك".









وأشار :"أثناء انتشار وباء كورونا الأمر كان صعبًا للغاية فاللاعبون يفقدون كثيرا من لياقتهم البدنية والذهنية، وكان علينا التدرب بالداخل وهو أمر صعب جدا في كرة القدم وليس صحيحا".









وعن أصعب المباريات قال :"دائما هي التي تكون خارج الديار فعندما ترحل لمواجهة الأهلي أو الزمالك أو الوداد المغربي أو الترجي التونسي، ومازيمبي الكونغولي، فهذه هي المباريات الصعبة بالنسبة لي وهي عندما تلعب خارج الديار".









وزاد :"المباريات القارية تقود المدرب إلى التأهل لنهائي كأس العالم للأندية وتبين هويته وتختبر شخصية الفريق، لذلك فإن مباريات دوري أبطال إفريقيا هي المباريات الكبرى".