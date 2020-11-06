كلوب: مواجهة مانشستر سيتي هي الأصعب في كرة القدم.. وننافس على لقب البريميرليج

تحدث الألماني يورجن كلوب المدير الفني لليفربول عن مواجهة فريقه المقبلة أمام مانشستر سيتي المقرر لها بعد غد الأحد في قمة مباريات الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي "البريميرليج".









كلوب قال في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة :"يبدو أن الجميع يعرف أنها ليست مباراة حاسمة، مازلنا ببداية الموسم".









وأضاف :"إنها مباراة صعبة على الفريقين بأعلى مستوى، لا يمكن مقارنتها بمواجهات الموسم السابق او الذي قبله. علينا التعامل مع فترة صعبة وشديدة للغاية".









وزاد :"أنا استمتع بالتحضير لهذا النوع من المباريات لكن هذا لا يجعلها أسهل، ملعب الاتحاد واحد من أصعب الملاعب بالعالم".









وعن موقف تياجو ألكانتارا من المشاركة في المباراة قال :"من المرجّح أنه غير جاهز، لم يكن هنالك حاجة لعملية جراحية لكن ما زالت إصابة بعد تدخل قوي وعلينا مراقبة حالته كل يوم لن يكون متاحاً يوم الأحد".





وأكد كلوب على جاهزية ماتيب للمباراة قائلا :"لقد عاد وهو يتدرب معنا منذ سبعة أو تسعة أيام وبعد مباراة السيتي لدينا 14 يوم [بدون مباريات] وسنرى ما سنفعله".





وأشار :""علينا أن نلعب أفضل كرة قدم لنا على الإطلاق للفوز ولحسن الحظ ان هذه قد كانت طريقتنا دوماً".









وعن صراع اللقب قال :"كل موسم الفرص متساوية للجميع بالبداية. لا اعتقد ان المنافسة محصورة بين فريقين وحسب. لا أفكر هكذا، هنالك فريقاً واحداً يصارع للقب وهو نحن".





وأوضح :""انظروا إلى أرسنال، توتنهام، ليستر، إيفرتون للأسف جميعهم بوضع جيد للغاية، جميعنا نقاتل على مقاعد دوري الأبطال وعندما تكون قريباً من ذلك بعدها تفكر بتحقيق اللقب، لا أعلم من سيكون البطل لكن نحن ننافس بلا شك".





واختتم حديثه :"مواجهة مانشستر سيتي هي أصعب مباراة بكرة القدم".