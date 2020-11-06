توزيع جوائز مسابقة ممدوح الليثي بختام مهرجان الاسكندرية السينمائي





انعام محمد علي تعلن جوائز مسابقة ممدوح الليثي بختام مهرجان الاسكندرية













تُختتم فعاليات الدورة السابعة من مسابقة ممدوح الليثى للأفلام الروائية الطويلة والتي يحتضنها مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط ، وأن نتائج المسابقة سوف تُعلن خلال فعاليات ختام المهرجان، في الثاني عشر من نوفمبر الجاري بحضور المتسابقين الفائزين بجوائز المهرجان .





و ستقوم المخرجه الكبيره انعام محمد علي رئيس لجنة تحكيم المسابقة بإعلان النتائج و معها الفنان خالد زكي و السينارسيت عاطف بشاي اعضاء لجنة تحكيم المسابقة ، كما يقوم بتوزيع الجوائز الاعلامي الكبير عمرو الليثي رئيس مجلس امناء الجائزه و تبلغ قيمة مجموع الجوائز هذا العام ٥٠ الف جنيه .

















وأكد الإعلامى د. عمرو الليثى ان لجنة التحكيم المسابقة لهذا العام ضمت نخبة من المبدعين برئاسة المخرجة الكبيرة إنعام محمد على ، وعضوية الفنان الكبير خالد زكي ، والسيناريست الكبير عاطف بشاي.













وأضاف الليثى ان المسابقة تهدف إلى تشجيع كتاب السيناريو الجدد من الشباب في مصر ، وتوثيق العلاقة بين المبدعين الشباب والوسط السينمائى فى مصر ، ليكون نواة وذخيرة إلى جيل مثقف ومبدع يُشكل اضافة الى كُتاب السيناريو بمصر والعالم العربى ، مشيداً بما قدمته المسابقة خلال الأعوام السابقة من نخبة من المبدعين فى مجال كتاب السيناريو .











