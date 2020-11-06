توزيع جوائز مسابقة ممدوح الليثي بختام مهرجان الاسكندرية السينمائي

الجمعة 06/نوفمبر/2020 - 03:54 م
بوابة الفجر
أحمد رمضان متولي
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انعام محمد علي تعلن جوائز مسابقة ممدوح الليثي بختام مهرجان الاسكندرية



تُختتم فعاليات الدورة السابعة من مسابقة ممدوح الليثى للأفلام الروائية الطويلة والتي يحتضنها مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط ، وأن نتائج المسابقة سوف تُعلن خلال فعاليات ختام المهرجان، في الثاني عشر من نوفمبر الجاري بحضور المتسابقين الفائزين بجوائز المهرجان .

و ستقوم المخرجه الكبيره انعام محمد علي  رئيس لجنة تحكيم المسابقة بإعلان النتائج و معها الفنان خالد زكي و السينارسيت عاطف بشاي اعضاء لجنة تحكيم المسابقة ، كما يقوم بتوزيع الجوائز الاعلامي الكبير عمرو الليثي رئيس مجلس امناء الجائزه و تبلغ قيمة مجموع الجوائز  هذا العام ٥٠ الف جنيه . 




وأكد الإعلامى د. عمرو الليثى ان  لجنة التحكيم المسابقة لهذا العام ضمت نخبة من المبدعين برئاسة المخرجة الكبيرة إنعام محمد على ، وعضوية الفنان الكبير خالد زكي  ، والسيناريست الكبير عاطف بشاي.



وأضاف الليثى ان المسابقة تهدف إلى تشجيع كتاب السيناريو الجدد من الشباب في مصر ، وتوثيق العلاقة بين المبدعين الشباب والوسط السينمائى فى مصر ، ليكون نواة وذخيرة إلى جيل مثقف ومبدع يُشكل اضافة الى كُتاب السيناريو بمصر والعالم العربى ، مشيداً بما قدمته المسابقة خلال الأعوام السابقة من نخبة من المبدعين فى مجال كتاب السيناريو .



و يذكر ان إدارة مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط برئاسة الناقد الأمير أباظة، أعلنت عن إقامة حفل افتتاح الدورة الـ36 المقرر  إقامتها في الفترة من 7 إلى 12 نوفمبر الجاري .

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