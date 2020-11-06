طالبة مجهولة تثير الذعر بين جامعة جنوب الوادي في قنا

الجمعة 06/نوفمبر/2020 - 03:54 م
بوابة الفجر
بسام عبدالحميد
Advertisements

أثارت رسالة مجهولة منسوبة لإحدى الطالبات بكلية الآداب بجامعة جنوب الوادي في محافظة قنا، الذعر بين الطلاب.


وتضمنت الرسالة مفادها أنها طالبة بكلية الآداب بجامعة جنوب الوادي في قنا، وأنها أصيبت بفيروس كورونا المستجد، وتخشى أن تكون قد أصابت باقي زملائها الذين تعاملوا معها، ويجب عليهم سرعة اتخاذ الإجراءات الاحترازية.

وأعرب اولياء أمور الطلاب عن قلقهم بسبب تلك الرسالة المجهولة، والتي تناقلتها وسائل التواصل الاجتماعي فيسبوك، مشيرين إلى أنه على صاحبة الرسالة الظهور وإعلان شخصيتها للتأكد من الواقعة واتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة.

فيما صرح الدكتور يوسف غرباوى، رئيس جامعة جنوب الوادى، بأن الجامعة تطبق حزمة من الإجراءات الاحترازية لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد، من ضمنها تخصيص غرفة فرز بمستشفى الطلاب وعمل مسحة للمشتبه فى إصابتهم بالفيروس.

وناشد رئيس جامعة جنوب الوادى، طلاب الجامعة بالتوجه على الفور لمستشفى الطلاب في حالة ظهور أى من الأعراض المتعارف عليها للإصابة بفيروس كورونا لإجراء المسحة بدلًا من إثارة الفزع عبر وسائل التواصل الاجتماعى قبل التأكد من نتائج الفحص، معربًا عن تقديره لطلاب وطالبات الجامعة لحرصهم وحفاظهم على صحتهم وصحة جميع العاملين بالجامعة من خلال اتباعهم الإجراءات الاحترازية.


وقال " غرباوى " أن الجامعة تحرص بشكل دائم على تعقيم قاعات المحاضرات والمعامل والمدن الجامعية، بالإضافة إلى وضع لافتات إرشادية للوقاية من فيروس كورونا أبرزها إتباع العادات الصحية السليمة ومسافات آمنة بين الطلاب سواء داخل قاعات المحاضرات أو في المدن الجامعية، مع التأكيد على ارتداء الكمامة، حيث يتولى الأمن الإدارى للجامعة مسئولية عدم السماح لأى طالب دون ارتداء الكمامة، حرصًا على سلامة كافة منتسبي الجامعة من أعضاء هيئة تدريس وعاملين وطلاب.
طالبة مجهولة تثير الذعر بين جامعة جنوب الوادي في قنا
طالبة مجهولة تثير الذعر بين جامعة جنوب الوادي في قنا

أخبار تهمك

بدري بانون يتخذ قرارًا مفاجئًا قبل انضمامه لصفوف الأهلي

منذ ساعة الا ربع

الفيديو الرابع لطفل المرور يثير الجدل داخل محطة الوقود (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

بشائر سارة.. مواعيد قريبة لظهور "لقاح كورونا"

منذ أقل من ساعتين

الزمالك يستقر على بديل عبد الشافي في الموسم المقبل

منذ ساعتين و 46 دقيقة

عاجل.. رد صن داونز على الأهلي بخصوص التخلي عن سيرينو

منذ يوم

تصريح قوي من السيسي خلال استقباله رئيس المجلس الأوروبي بشأن الأديان

منذ حوالي 22 ساعة

"نسي الستوستة مفتوحة".. 4 مفاجآت في قضية طبيب الزقازيق

منذ حوالي 4 ساعات

بعد إصابتها بكورونا.. نشوى مصطفى توجه رسالة لمصر

منذ حوالي 9 ساعات

توجيه عاجل من الرئيس السيسي للوزراء والمسؤولين

منذ حوالي 22 ساعة

الأهلي يصدم صالح جمعة

منذ ساعة الا ربع

قرار جديد من التعليم العالي بشأن واقعة إهانة أستاذ جامعي بالإسكندرية للقرآن

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة كبرى.. الكشف عن ضحية سيرينو في الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. تطور جديد في الانتخابات الأمريكية

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. "الصحة": تسجيل 201 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و 11 حالة وفاة

منذ حوالي 17 ساعة

تفاصيل صفقة الأهلي الثالثة في الميركاتو الصيفي

منذ حوالي 4 ساعات

موعد مباراة مصر وتوجو في تصفيات أمم إفريقيا 2022

منذ أقل من ساعتين

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:17 م

الفيديو الرابع لطفل المرور يثير الجدل داخل محطة الوقود (فيديو)

بشائر سارة.. مواعيد قريبة لظهور "لقاح كورونا"

03:24 م

قرار جديد من التعليم العالي بشأن واقعة إهانة أستاذ جامعي بالإسكندرية للقرآن

01:24 م

بعد إصابتها بكورونا.. نشوى مصطفى توجه رسالة لمصر

08:02 ص

بدري بانون يتخذ قرارًا مفاجئًا قبل انضمامه لصفوف الأهلي

04:30 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: العجوز الشمطاء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: معركة تصفية هشام عز العرب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 17 | ليلة القبض على فاطمة.. أسرار تنشر للمرة الأولى بعد 38 عاما من عرضه