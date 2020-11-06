طالبة مجهولة تثير الذعر بين جامعة جنوب الوادي في قنا





وتضمنت الرسالة مفادها أنها طالبة بكلية الآداب بجامعة جنوب الوادي في قنا، وأنها أصيبت بفيروس كورونا المستجد، وتخشى أن تكون قد أصابت باقي زملائها الذين تعاملوا معها، ويجب عليهم سرعة اتخاذ الإجراءات الاحترازية.



وأعرب اولياء أمور الطلاب عن قلقهم بسبب تلك الرسالة المجهولة، والتي تناقلتها وسائل التواصل الاجتماعي فيسبوك، مشيرين إلى أنه على صاحبة الرسالة الظهور وإعلان شخصيتها للتأكد من الواقعة واتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة.



فيما صرح الدكتور يوسف غرباوى، رئيس جامعة جنوب الوادى، بأن الجامعة تطبق حزمة من الإجراءات الاحترازية لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد، من ضمنها تخصيص غرفة فرز بمستشفى الطلاب وعمل مسحة للمشتبه فى إصابتهم بالفيروس.



وناشد رئيس جامعة جنوب الوادى، طلاب الجامعة بالتوجه على الفور لمستشفى الطلاب في حالة ظهور أى من الأعراض المتعارف عليها للإصابة بفيروس كورونا لإجراء المسحة بدلًا من إثارة الفزع عبر وسائل التواصل الاجتماعى قبل التأكد من نتائج الفحص، معربًا عن تقديره لطلاب وطالبات الجامعة لحرصهم وحفاظهم على صحتهم وصحة جميع العاملين بالجامعة من خلال اتباعهم الإجراءات الاحترازية.





وقال " غرباوى " أن الجامعة تحرص بشكل دائم على تعقيم قاعات المحاضرات والمعامل والمدن الجامعية، بالإضافة إلى وضع لافتات إرشادية للوقاية من فيروس كورونا أبرزها إتباع العادات الصحية السليمة ومسافات آمنة بين الطلاب سواء داخل قاعات المحاضرات أو في المدن الجامعية، مع التأكيد على ارتداء الكمامة، حيث يتولى الأمن الإدارى للجامعة مسئولية عدم السماح لأى طالب دون ارتداء الكمامة، حرصًا على سلامة كافة منتسبي الجامعة من أعضاء هيئة تدريس وعاملين وطلاب.

أثارت رسالة مجهولة منسوبة لإحدى الطالبات بكلية الآداب بجامعة جنوب الوادي في محافظة قنا، الذعر بين الطلاب.