عملة "البيتكوين" تسجل أعلى مستوى في أكثر من عامين

اقتربت قيمة عملة "البيتكوين"، خلال تعاملات اليوم الجمعة، من مستوى 16 ألف دولار، وسجلت العملة الرقمية الأكثر شعبية في العالم أعلى مستوى في أكثر من عامين.

ويظهر من coindesk، وهو موقع مختص في متابعة العملات الرقمية، أن "البيتكوين" بلغ خلال تعاملات اليوم مستوى 15934 دولارا، ويعد هذا أعلى مستوى تسجله العملة الرقمية منذ نهاية 2017.

وبحلول الساعة 16:00 بتوقيت موسكو، جرى تداول "البيتكوين" عند 15492.10 دولار بزيادة قدرها 4.36% عن سعر الإغلاق السابق.