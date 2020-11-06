رسميا.. حسام البدري يعلن أسماء لاعبي الزمالك لمعسكر منتخب مصر
الجمعة 06/نوفمبر/2020 - 03:50 م
عمرو محمد
Advertisements
أعلن الجهاز الفني لمنتخبنا الوطني الأول لكرة القدم بقيادة حسام البدري أسماء المنضمين من لاعبي الزمالك لقائمة الفريق الوطني استعدادا للتحضيرات الرسمية لمواجهة منتخب توجو ذهابًا وإيابًا يومي ١٤ و١٧ نوفمبر المقبل ضمن منافسات الجولة الثالثة والرابعة للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية بالكاميرون.
.واللاعبون المنضمون هم: محمد ابوجبل ومحمود حمدي (الونش ) ومحمود علاء وطارق حامد واحمد سيد (زيزو )ومصطفى محمد .
وينضم هؤلاء اللاعبين إلى تدريبات المعسكر المفتوح غدا بعد حصولهم علي راحة لمده ٤٨ ساعة عقب مباراتهم أمام الرجاء البيضاوي في لقاء العودة لقبل نهائي دوري أبطال أفريقيا.
وأكد الكابتن محمد بركات مدير المنتخب أن القائمة النهائية ستعلن عقب نهاية مران الفريق غدا السبت، قبل الحصول علي راحة من التدريبات لمده ٢٤ ساعة علي أن يتجمع المنتخب يوم الاثنين للدخول في معسكره المغلق بانضمام كل العناصر التي دخلت القائمة النهائية.