الأهلي يقرر عدم قيد محمود متولي في قائمة الموسم الجديد

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عدم قيد محمود متولي مدافع الفريق الأحمر في قائمة الفريق بالموسم الجديد.









قرار الجهاز الفني بالنادي الأهلي على عدم قيد متولي يأتي بسبب إصابة اللاعب بقطع في الرباط الصليبي للركبة وغيابه عن الملاعب لمدة طويلة.









وكان محمود متولي قد تعرض للإصابة بقطع في الرباط الصليبي للركبة خلال مباراة الأهلي أمام أسوان بالدوري المصري في شهر أغسطس الماضي وخضع اللاعب لعملية جراحية حي من المنتظر أن يغيب عن الفريق مدة لا تقل عن 10 أشهر.









ويستعد الأهلي لمواجهة الزمالك يوم ٢٧ نوفمبر المقبل في نهائي دوري أبطال إفريقيا.