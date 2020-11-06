الأهلي يدرس إعارة صالح جمعة

يدرس مسؤولو النادي الأهلي، إعارة صالح جمعة صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأحمر خلال الميركاتو الصيفي الحالي.









ورحب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إعارة اللاعب في ظل صعوبة حصوله على فرصة المشاركة مع الفريق في الموسم المقبل.









وأبلغ موسيماني لجنة التخطيط بالنادي الأهلي عدم ممانعته في إعارة اللاعب بعد عودة ناصر ماهر بالإضافة إلى تواجد محمد مجدي أفشة مع الفريق.









ويستعد الأهلي لمواجهة الزمالك يوم ٢٧ نوفمبر المقبل في نهائي دوري أبطال إفريقيا.