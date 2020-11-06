ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي قبل مواجهات اليوم

يحتل الكوري الجنوبي سون هيونج مين، نجم نادي توتنهام هوتسبير صدارة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز، برصيد 8 أهداف.









ويمتلك سون هيونج مين 8 أهداف بعد انطلاق سبع جولات من المسابقة المحلية، بالتساوي مع دومينيك كالفرت لوين نجم نادي إيفرتون بنفس الرصيد من الأهداف.









ويحتل الفرعون المصري محمد صلاح نجم نادي ليفربول المركز الثالث في جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 7 أهداف، بالتساوي مع كل من جيمي فاردي نجم ليستر سيتي.









وتمكن هاري كين نجم نادي توتنهام من تسجيل 6 أهداف في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، بالتساوي مع كل من باتريك بامفورد لاعب ليدز يونايتد وكاليوم ويلسون لاعب نيوكاسل يونايتد وويلفيرد زاها لاعب فريق كريستال بالاس.



