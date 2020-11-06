بالصور.. نادي سينما " رموز مصرية" يواصل فعالياته بعرض فيلم " الخال"

الجمعة 06/نوفمبر/2020 - 03:28 م
بوابة الفجر
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وسط حضور جماهيري كبير، أقام المركز القومي للسينما برئاسة السيناريست "محمد الباسوسي" فعاليات نادي سينما " رموز مصرية" بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة مساء أمس الخميس .



وعرض خلال فعاليات النادي فيلم الخال "عبد الرحمن الأبنودي" للمخرج" عواد شكرى" والذي  يتناول السيرة الذاتية لشخصية الأبنودي الوطنية، والأدبية، ومسيرته في جمع السيرة الهلالية، والتي استغرقت فترة طويلة، واجه خلالها كثيرًا من المصاعب، الفيلم من إنتاج المركز القومي للسينما. 

وحضر كل من د.ايمن طاهر وكيل الرياضة بمديرية الشباب والرياضة بالقاهرة والناقد د.ياقوت الديب إضافة الي طلاب التدريب العملي من كلية الخدمة الاجتماعية جامعة عين شمس ولفيف من السادة الضيوف . 



وعقب عرض الفيلم أقيمت ندوة تحدث فيها السادة الضيوف عن الشاعر الكبير عبد الرحمن  الأبنودي وناقشوا الفيلم وماجاء فيه.



يذكر أن النادي تقام فعالياته مع اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

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