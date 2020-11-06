التفاصيل الكاملة للحجز في 125 ألف وحدة لمحدودي ومتوسطي الدخل

الجمعة 06/نوفمبر/2020 - 06:33 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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عرض صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، فيديو توضيحي لكل التفاصيل المتعلقة بطرح 125 ألف وحدة سكنية جديدة ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي لتوفير 250 ألف وحدة سكنية.

واوضح الفيديو كافة المعلومات عن الوحدات السكنية، واماكنها، ومساحتها، وطريقة الحجز.

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قال هاني يونس، المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، إن فتح باب الحجز لنحو 125 ألف وحدة سكنية يأتي تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتنفيذ 250 ألف وحدة سكنية لتوفير سكن لكل المصريين.
وأشار "يونس"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، إلى أن هذه الوحدات مقسمة لنوعين إحداهما لمحدودي الدخل، والجزء الأخر لمتوسطي الدخل، موضحا أنهم عملوا على أن طرح الوحدات في مختلف محافظات الجمهورية، وهى وحدات كاملة التشطيب.
وأضاف أن من أهم اشتراطات التقدم لحجز هذه الوحدات ألا يكون قد استفاد من الوحدات التي توفرها الدولة، منوها بأنهم خصصوا أول أسبوع في فترة الحجز لذوي الاحتياجات الخاصة، وتم سحب 20 ألف كراسة، واعتبارا من يوم الإثنين المقبل سيبدأ الحجز لكل المصريين بما فيهم ذوي الاحتياجات الخاصة.
وأوضح أن كراسة الشروط متوفرة في مكاتب البريد، وبها سيعرف المواطن كل شروط التقدم وطريقة الحجز عبر الموقع الإليكتروني، مؤكدا أنهم متمون أن الوحدات التي يتم طرحها تكون في مجتمع عمراني متكامل، حيث أن الدولة قطعت شوط كبير في ملف الإسكان خاصة في الإسكان الاجتماعي.
وتابع أن طريقة تخصيص الوحدة للمواطن شفافة، ولا يوجد أس سبيل للرشوة أ المحسوبية، ويتم الاختيار عبر القرعة الإليكترونية، ويتم تخصيص 5% من الوحدات المطروحة لذوي الاحتياجات الخاصة.

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