تعرف على ترتيب هدافي دوري أبطال إفريقيا 2020

يحتل لاعب النجم الساحلي التونسي كريم عريبي صدارة ترتيب الهدافين في البطولة برصيد 10 أهداف ويليه مصطفى محمد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك.









حيث تمكن مصطفى محمد من إحراز 8 أهدف، خلال هذه النسخة، ويأتي الكونغولي جاكسون موليكا لاعب فريق مازيمبي السابق في المركز الثالث برصيد 7 أهداف، بالتساوي مع أشرف بن شرقي لاعب للفريق الأبيض بنفس الرصيد من الأهداف.









كما يتواجد أيضًا حسين الشحات لاعب الأهلي في قائمة الهدافين برصيد 6 أهداف، بالإضافة إلى محمد ناهيري لاعب الوداد برصيد 4 أهداف.









ونجح نادي الزمالك في التأهل وعلى حساب نادي الرجاء، إلى المباراة النهائية بعد الفوز عليه في مباراة نصف نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف، مجموع لقائي الذهاب والعودة.









وضرب الزمالك موعدًا مع الأهلي في المباراة النهائية، والذي نجح في تخطي عقبة نادي الوداد المغربي، بعد الفوز عليه في مباراة نصف النهائي بنتيجة خمسة أهداف مقابل هدف، مجموع لقائي الذهاب والعودة.









ومن المقرر أن تقام المباراة النهائية بين الأهلي والزمالك، يوم 27 من شهر نوفمبر الجاري، على أرضية ملعب برج العرب بالاسكندرية.



