فقرات فنية وجوائز ضمن حفل افتتاح مهرجان "برايتون" بالغردقة





احتضنت مدينة الغردقة حفل افتتاح فاعليات مهرجان "برايتون الدولي" في دورته الرابعة مساء اليوم الخميس، بأحد الفنادق السياحية، ومن المقرر استمرار الفعاليات حتى السابع من شهر نوفمبر الجاري .













جاءت فاعليات اليوم الأول فى شكل كرنفالى يضم العديد من الفعاليات الفنية والرياضية والمسابقات.













وأشار أحمد فراج، رئيس المهرجان، إلى أن اختيار الغردقة لإقامة المهرجان جاء نتيجة كونها واجهة سياحية، لافتا إلى أن المهرجان يقام في دورته الرابعة بمدينة الغردقة حيث شارك فى المهرجان فى السنوات السابقة العديد من نجوم الرياضة والفن من بينهم الكابتن مجدي عبد الغني ، والفنان علاء مرسي، والفنان إسماعيل الليثي، والفنان طاهر أبوليلة .









وقد شارك الفنان رضا حامد فاعليات اليوم الأول للمهرجان ا لذى حقق نجاح منقطع النظير فى أول أيامه بالغردقة، وقدم الفنان رضا حامد فقرة السحب على الجوائز بشكل كوميدى لاقى استحسان الحضور.

















شارك بتقديم الحفل الإعلامية مديحه عاشور ، كما ومن المقرر أن يقوم المطرب "عمر كمال" بإحياء حفل ختام المهرجان .

















وقد عبر المطرب "عمر كمال" عن سعادته لاختياره لإحياء حفل ختام المهرجان هذا العام، عبر فيديو نشره عبر صفحات السوشيال ميديا منذ أيام ،ومن المقرر ان يصل صباح السبت الي مدينة الغردقة عبر مطار الغردقة الدولي.















