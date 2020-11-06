موعد مباراة مصر وتوجو في تصفيات أمم إفريقيا 2022

الجمعة 06/نوفمبر/2020 - 03:31 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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يستعد منتخب مصر الأول بقيادة مدربه حسام البدري، لمواجهتي منتخب توجو في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2021 المقرر إقامتها في الكاميرون.

 

وحدد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" موعد مباراتي منتخب مصر ضد نظيره التوجولي في الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة للنسخة المقبلة من بطولة كأس الأمم الإفريقية وجاءت كالتالي:

 

- ستقام مباراة الجولة الثالثة بين منتخبي مصر وتوجو في تمام التاسعة مساءاً بتوقيت القاهرة يوم 14 نوفمبر الجاري على استاد القاهرة الدولي، وسيدير المباراة تحكيميًا طاقم حكام رواندي بقيادة هاكيزيمانا، ويعاونه كل من، دودوني موتوميانا، وأمبرويز هاكيزيمانا، وجون كلود إيشيموي حكما رابعا.

 

- بينما ستقام مباراة الجولة الرابعة بين المنتخبين المصري والتوجولي في تمام السادسة مساءًا بتوقيت مدينة القاهرة، يوم 17 نوفمبر الجاري على استاد "كيجوي دي لومي" بالعاصمة التوجولية، ويدير المباراة تحكيميًا، السنغالي عيسي سي، ويعاونه أمادو نجوم، ونوحا بانجورا، وألدايير ضيوف حكما رابعا.

 

ترتيب مجموعة "مصر" قبل مباريات الجولتين الثالثة والرابعة

1- جزر القمر 4 نقاط

2- كينيا 2 نقطة

3- مصر 2 نقطة

4- توجو 1 نقطة

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