ميسي على رأس قائمة الأرجنتين لمواجهتي باراجواي وبيرو

الجمعة 06/نوفمبر/2020 - 03:01 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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أعلن سكالوني مدرب المنتخب الأرجنتيني، عن قائمة المنتخب المستدعاة، للتوقف الدولي المقبل، في نهاية هذا الاسبوع.

 

وسيلعب المنتخب الأرجنتيني أمام نظيره باراجواي وبيرو، يومي 13 و18 نوفمبر الجاري، ضمن التصفيات المؤهلة الى كأس العالم 2022.

 

 

وجاءت القائمة كالأتي:

 

حراسة المرمى: إيمليانو مارتينيز (أستون فيلا)، أجوستين مارشيسين (بورتو).

 

خط الدفاع: نيهوين بيريز (غرناطة)، نيكولاس أوتاميندي (بنفيكا)، فاكوندو ميدينا (لينس)، لوكاس مارتينيز كوارتا (فيورنتينا)، نيكولاس تاليافيكو (أياكس)، والتر كانيمان (جريميو).

 

خط الوسط: رودريجو دي بول (أودينيزي)، ماركوس أكونا (إشبيلية)، نيكولاس دومينيجيز (بولونيا)، روبرتو بيريرا (أودينيزي)، أليخاندرو جوميز (أتالانتا)، أنخيل دي ماريا (سان جيرمان)، لوكاس أوكامبوس (إشبيلية)، لياندرو باريديس (سان جيرمان)، إسيكيل بالاسيوس (باير ليفركوزن)، جيوفاني لو سيلسو (توتنهام)، جيدو رودريجيز (ريال بيتيس)

 

خط الهجوم: ، ليونيل ميسي (برشلونة)، لوكاس ألاريو (ليفركوزن)، باولو ديبالا (يوفنتوس)، خواكين كوريا (لاتسيو)، نيكولاس جونزاليس (شتوتجارت)، لاوتارو مارتينيز (إنتر).

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