إبراهيموفيتش يتوج بجائزة أفضل لاعب بالدوري الإيطالي لشهر أكتوبر

حصل نجم نادي ميلان زلاتان إبراهيموفيتش، على جائزة أفضل لاعب في الدوري الإيطالي عن شهر أكتوبر الماضي.









وتم اختيار النجم السويدي إبراهيموفيتش من قبل رابطة الدوري الإيطالي للفوز بالجائزة بعد المستوى المتميز للغاية الذي ظهر عليه خلال مباريات الفريق بأكتوبر الماضي، حيث قاد فريقه لسجل خالي من الهزائم خلال الفترة الماضية.









وقامت رابطة الدوري الإيطالي بالنشر عبر حسابها الرسمي على "تويتر" أن الكفاءة البدنية لإبراهيموفيتش قد وصلت لـ92% بالنظر إلى سنه الذي قارب الأربعين، بينما حصل على 96% كتقييم للكفاءة الفنية غلى مدار الشهر، بالإضافة لنسبة تمريرات دقيقة 94%.









جدير بالذكر أن يتصدر ميلان الدوري الإيطالي للموسم الحالي 2020/2021 برصيد 16 نقطة، وبفارق نقطتين عن ساسولو صاحب المركز الثاني برصيد 14 نقطة، بينما يتربع إبراهيموفيتش على صدارة هدافي الكالتشيو برصيد 7 أهداف وبفارق هدف وحيد عن أندريا بيلوتي، مهاجم تورينو.



