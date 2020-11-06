"الأجانب" يسجلون مبيعات بالبورصة تصل الي 180 مليون جنيه هذا الأسبوع
الجمعة 06/نوفمبر/2020 - 02:24 م
نيفين سمير
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إستحوذت تعاملات المصريين بالبورصة المصرية علي نسبة 85.2 %من إجمالى التعاملات على الأسهم المقيدة خلال تعاملات الأسبوع الماضي ، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 8.4 %و العرب على 6.4%و ذلك بعد استبعاد الصفقات.
و قد سجل الأجانب صافي بيع بالبورصة المصرية هذا الأسبوع بقيمة 180.8 مليون جنيه بينما سجل العرب صافي شراء بقيمة 15 مليون جنيه و ذلك بعد استبعادالصفقات.
و الجدير بالذكر أن تعاملات المصريين مثلت 75.6 %من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد
استبعاد الصفقات ، بينما سجل الأجانب 17.8 %و سجل العرب 6.6 %و قد سجل الأجانب صافي بيع
بنحو 13.776.1 مليون جنيه و سجل العرب صافي بيع بنحو 1.092.6 مليون جنيه و ذلك على الأسهم
المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.
وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 1.08% ليغلق عند مستوى 10629.29 نقطة خلال جلسات الأسبوع المنتهى، فيما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.72% ليغلق عند مستوى 1857.19 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" تراجعاً بنحو 0.96% مغلقًا عند مستوى 2717.21 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" تراجعاً بنحو 0.15% مغلقًا عند مستوى 12460.2 نقطة.
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