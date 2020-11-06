"الأجانب" يسجلون مبيعات بالبورصة تصل الي 180 مليون جنيه هذا الأسبوع

إستحوذت تعاملات المصريين بالبورصة المصرية علي نسبة 85.2 %من إجمالى التعاملات على الأسهم المقيدة خلال تعاملات الأسبوع الماضي ، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 8.4 %و العرب على 6.4%و ذلك بعد استبعاد الصفقات.









و قد سجل الأجانب صافي بيع بالبورصة المصرية هذا الأسبوع بقيمة 180.8 مليون جنيه بينما سجل العرب صافي شراء بقيمة 15 مليون جنيه و ذلك بعد استبعادالصفقات.





و الجدير بالذكر أن تعاملات المصريين مثلت 75.6 %من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد

استبعاد الصفقات ، بينما سجل الأجانب 17.8 %و سجل العرب 6.6 %و قد سجل الأجانب صافي بيع

بنحو 13.776.1 مليون جنيه و سجل العرب صافي بيع بنحو 1.092.6 مليون جنيه و ذلك على الأسهم

المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.







