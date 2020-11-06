الزمالك يستقر على بديل عبد الشافي في الموسم المقبل

أنهى أمير مرتضى، المشرف على الكرة بفريق نادى الزمالك، الإتفاق مع المدرب البرتغالي جايمي باتشيكو، بشأن عودة أحمد أبو الفتوح الظهير الأيسر المعار لصفوف سموحة، في الميركاتو الصيفي المقبل.





عودة أحمد أبو الفتوح للزمالك

من جانبه رحب أحمد أبو الفتوح بفكرة العودة من جديد إلى صفوف الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، بداية من الموسم الكروي الجديد.





ويعاني الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك في مركز الظهير الأيسر، حيث يعتمد الأبيض بشكل أساسي على عبد الله جمعة، لاسيما بعد إصابة محمد عبد الشافي في مباراة القمة الأخيرة بالدوري المصري أمام الأهلي.





وفي سياق آخر حسم الزمالك بطاقة التأهل لنهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا، بعد الفوز على الرجاء المغربي برباعية مقابل هدف في مجموع المباراتين بدور نصف النهائي.