مريم الشريف تحصل علي درجة الماجستير في الصحافة













حصلت الكاتبه الصحفية مريم الشريف، علي درجة الماجستير بتقدير ممتاز من كلية البنات للاداب والعلوم والتربيه، شعبة اعلام جامعه عين شمس.













وجاءت الرساله بعنوان "معالجة الصحف المصريه للقضايا المتعلقه بحقوق المرأة في دستور 2014"، دراسه تحليليه.















