مريم الشريف تحصل علي درجة الماجستير في الصحافة

الجمعة 06/نوفمبر/2020 - 02:26 م
بوابة الفجر
أحمد رمضان متولي
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حصلت الكاتبه الصحفية مريم الشريف، علي درجة الماجستير بتقدير ممتاز من كلية البنات للاداب والعلوم والتربيه، شعبة اعلام جامعه عين شمس.



وجاءت الرساله بعنوان "معالجة الصحف المصريه للقضايا المتعلقه بحقوق المرأة في دستور 2014"، دراسه تحليليه.




وتكونت لجنة الحكم والمناقشة من الاستاذ الدكتور محمود علم الدين،استاذ الصحافه بكليه الاعلام جامعة القاهرة، والاستاذة الدكتورة فاطمة القليني ،استاذ الاعلام بكلية البنات في جامعة عين شمس، والدكتورة عاليه عبد العال،استاذ مساعد علم الاجتماع الاعلامي في كلية البنات جامعة عين شمس، والاستاذ الدكتور وائل اسماعيل عبدالباري ،استاذ الاعلام بكلية البنات جامعة عين شمس، والدكتورة ميرال صبري استاذ مساعد الاعلام في كلية اقتصاد وعلوم سياسية بجامعة المستقبل.

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