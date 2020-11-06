مبخوت المري: دوري أبطال العرب سيخطف الأضواء من البطولة الإفريقية

الجمعة 06/نوفمبر/2020 - 02:22 م
بوابة الفجر
عمرو مصطفى
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أكد مبخوت حمد المري، عضو لجنة التطوير بالوحدات الإماراتي أن دوري أبطال العرب أو كأس محمد السادس للأندية الأبطال سيخطف الأضواء من مسابقة دوري أبطال إفريقيا في الموسم المقبل في ظل التجهيز القوي للبطولة في نسختها القادمة من الأن.


وقال مبخوت حمد المري ، في تصريحات صحفية أن الاتحاد العربي يستعد لتنظيم مسابقة قوية من دوري أبطال العرب في الموسم المقبل بشكل يليق بالفرق المشاركة فضلاً عن الجوائز المالية التي تم رصدها للفرق الأربعة في الأدوار النهائية للبطولة.


وأضاف :" أعتقد أن دوري أبطال العرب سيكون الأقوي فنياً ومالياً من دوري أبطال إفريقيا على مدار السنوات القادمة خاصة في ظل الاهتمام الذي يحظي به الأن من الاتحاد العربي لكرة القدم في الوقت الحالي".

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