بالصورة .. العسيلى وحجاج فى بورتوسعيد بورسعيد فى هذا الموعد





يستعد كلا من الفنان محمود العسيلى والمطرب مصطفى حجاج حفلا كبير بمنتجع بورتو سعيد.













بمحافظة بور سعيد، من تنظيم شركة “talent WM” المملوكة للمنتج وليد منصور، يوم الخميس الموافق 12 نوفمبر.













وكانت آخر أعمال محمود العسيلي أغنية "جنة تكفينا"، من كلمات يمنى العسيلي، ومن ألحان محمود العسيلي، وتوزيع أمير هداية، وحققت الأغنية نصف مليون مشاهدة بعد طرحها بساعات على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

ويتعاون حجاج مع مطرب المهرجانات “السادات” في أغنية جديدة، بتوقيع المنتج والموزع الموسيقي هاني محروس، وطرح برومو تشويقي للأغنية مؤخرًا عبر حسابه على “تويتر”.















