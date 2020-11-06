مؤشر بورصة النيل يهبط 4% خلال تعاملات الأسبوع الجاري





سجل إجمالي قيمة التداول ببورصة النيل خلال الأسبوع الجاري نحو 27.9 مليون جنيه، وبلغت كمية التداول 34.3 مليون ورقة منفذة على 2252 عملية ، واستحوذت الأسهم على 47.06% من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة، في حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 52.94%.





ربح رأس المال السوقى للبورصة المصرية بنحو 4.2 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 609.6 مليار جنيه.



وتراجع مؤشر بورصة النيل بنسبة 4.01% ليغلق عند مستوى 1152.78 نقطة ، وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 1.08% ليغلق عند مستوى 10629.29 نقطة خلال جلسات الأسبوع المنتهى، فيما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.72% ليغلق عند مستوى 1857.19 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" تراجعاً بنحو 0.96% مغلقًا عند مستوى 2717.21 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" تراجعاً بنحو 0.15% مغلقًا عند مستوى 12460.2 نقطة.









وسجلت إجماليات التداول للشركات المدرجة فى مؤشرات البورصة بين 2.2 مليار جنيه بالمؤشر الرئيسي للبورصة بحجم تداول 592.8 مليون ورقة مالية منفذة، وعدد عمليات 55 ألف عملية، وبلغت قيمة التداول بـ"إيجى إكس 70" نحو 2.1 مليار جنيه، بحجم تداول 833.8 مليون ورقة مالية منفذة من خلال 83 ألف عملية، وبلغت قيمة التداول بـ"إيجى إكس 100" نحو 4.3 مليار جنيه بحجم تداول 1.4 مليار ورقة مالية منفذة من خلال 138 ألف عملية.