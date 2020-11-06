تحرير 129 محضرا متنوعا خلال حملة مكبرة على الأسواق والشوارع ببني مزار بالمنيا

الجمعة 06/نوفمبر/2020 - 02:14 م
بوابة الفجر
أحمد الخميسي - اسماء نجاتى
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نفذت الوحدة المحلية لمركز بني مزار بالمنيا، حملة مكبرة لإزالة التعديات وإشغالات الطرق، وضبط الأسواق، بالتعاون مع التموين، وجهاز حماية المستهلك، والطب البيطري والجهات المعنية، تنفيذًا لتكليفات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، والذي وجه بالعمل على عودة الانضباط للأسواق، ومنع حالات الغش التجاري، وتحقيق الانضباط والسيولة المرورية داخل شوارع المدينة، تزامنًا مع اتخاذ كافة التدابير الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وقال إسماعيل الفحام رئيس مركز بنى مزار، إن الحملة أسفرت عن تحرير 129 محضر متنوع، تنوعت ما بين، (إزالات إدارية، واشغال طريق، وباعة متجولين، وإدارة منشأة بدون ترخيص، نظافة، وذبح خارج المجازر، وعدم وجود شهادات صحية، بالإضافة الى تحرير محاضر لعدد من المخابز، كما تم ضبط مخزن به مواد بترولية غير مصرح بتداولها للبيع بالسوق السوداء يوجد به حوالى 100 لتر تقريبا بنزين 80، وقضايا تموينية مختلفة حيث تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

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