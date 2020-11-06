تحرير 129 محضرا متنوعا خلال حملة مكبرة على الأسواق والشوارع ببني مزار بالمنيا

تحرير 129 محضرا متنوعا خلال حملة مكبرة على الأسواق والشوارع ببني مزار بالمنيا
الجمعة 06/نوفمبر/2020 - 02:14 م
أحمد الخميسي - اسماء نجاتى
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نفذت الوحدة المحلية لمركز بني مزار بالمنيا، حملة مكبرة لإزالة التعديات وإشغالات الطرق، وضبط الأسواق، بالتعاون مع التموين، وجهاز حماية المستهلك، والطب البيطري والجهات المعنية، تنفيذًا لتكليفات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، والذي وجه بالعمل على عودة الانضباط للأسواق، ومنع حالات الغش التجاري، وتحقيق الانضباط والسيولة المرورية داخل شوارع المدينة، تزامنًا مع اتخاذ كافة التدابير الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.
وقال إسماعيل الفحام رئيس مركز بنى مزار، إن الحملة أسفرت عن تحرير 129 محضر متنوع، تنوعت ما بين، (إزالات إدارية، واشغال طريق، وباعة متجولين، وإدارة منشأة بدون ترخيص، نظافة، وذبح خارج المجازر، وعدم وجود شهادات صحية، بالإضافة الى تحرير محاضر لعدد من المخابز، كما تم ضبط مخزن به مواد بترولية غير مصرح بتداولها للبيع بالسوق السوداء يوجد به حوالى 100 لتر تقريبا بنزين 80، وقضايا تموينية مختلفة حيث تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
وقال إسماعيل الفحام رئيس مركز بنى مزار، إن الحملة أسفرت عن تحرير 129 محضر متنوع، تنوعت ما بين، (إزالات إدارية، واشغال طريق، وباعة متجولين، وإدارة منشأة بدون ترخيص، نظافة، وذبح خارج المجازر، وعدم وجود شهادات صحية، بالإضافة الى تحرير محاضر لعدد من المخابز، كما تم ضبط مخزن به مواد بترولية غير مصرح بتداولها للبيع بالسوق السوداء يوجد به حوالى 100 لتر تقريبا بنزين 80، وقضايا تموينية مختلفة حيث تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.