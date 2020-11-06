تموين المنيا يحرر 63 مخالفة خلال حملات رقابية بجميع المراكز



ويأتي ذلك تنفيذا لتكليفات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، بتشديد الرقابة على كافة القطاعات الخدمية، مع ضرورة تكثيف الحملات لرصد المخالفات والقضاء على كافة ظواهر الغش والتجاري والتدليس.



من جانبه أوضح محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمنيا، ان الحملات اسفرت عن تحرير 63 مخالفة، منها 52 مخالفة للمخابز البلدية، تنوعت المخالفات بين (خبز ناقص الوزن – خبز غير مطابق للمواصفات – توقف عن الإنتاج بدون علم الجهات المعنية – تصرف وتجميع -اخري مخابز) بالإضافة لتحرير 11 مخالفات في مجال متابعة الأسواق، تنوعت المخالفات بين (عدم الإعلان عن أسعار – منتجات منتهية الصلاحية – بدون ترخيص -منتجات مجهولة المصدر -عدم وجود شهادات صحية).

حررت مديرية التموين بالمنيا، 63 مخالفة تموينية متنوعة بالمرور على المخابز البلدية والأسواق ومحطات توزيع الطاقة والمواد البترولية، وذلك لإحكام الرقابة على المعروضات من السلع والمواد الغذائية للمواطنين، لرفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.