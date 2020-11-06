حصاد البورصة .. تراجع قيم التداولات بالبورصة الي 10.4 مليار جنيه في أسبوع
الجمعة 06/نوفمبر/2020 - 02:06 م
نيفين سمير
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سجلت قيمة التداول بالبورصة المصرية خلال تعاملات الأسبوع الماضي إلى 10.4 مليار جنيه خلال الأسبوع المنتهى، في حين بلغت كمية التداول نحو 1.623 مليار ورقة منفذة على 177 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 8.8 مليار جنيه، وكمية التداول بلغت 1.330 مليار ورقة منفذة على 153 ألف عملية خلال الأسبوع الماضى.
واستحوذت الأسهم على 47.06% من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة، في حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 52.94%.
ووزعت إجماليات التداول للشركات المدرجة فى مؤشرات البورصة المصرية بين 2.2 مليار جنيه بالمؤشر الرئيسي للبورصة بحجم تداول 592.8 مليون ورقة مالية منفذة، وعدد عمليات 55 ألف عملية، وبلغت قيمة التداول بـ"إيجى إكس 70" نحو 2.1 مليار جنيه، بحجم تداول 833.8 مليون ورقة مالية منفذة من خلال 83 ألف عملية، وبلغت قيمة التداول بـ"إيجى إكس 100" نحو 4.3 مليار جنيه بحجم تداول 1.4 مليار ورقة مالية منفذة من خلال 138 ألف عملية.
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