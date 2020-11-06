لقاء الخميسى: ارحمونا واسكتوا شوية بلاش هري على المهرجانات والفنانين







واستكملت "مَش اي هري وخلاص كل حاجة كانت منظمه والكل بيدخل العروض بكمامه والندوات والفعاليات بالكمامه .











السجاده الحمراء اللي النجوم مشيو عليها ماكانتش زحمه والا الناس قريبه من بعض

حتى العربيات اللي بتحرك الناس كانت دخولها بكمامة".







واختتمت "المهرجان عمل اللي عليه وزياده وكان محافظ على القواعد والاجراءات الاحترازية.







وبعد كدا التجمعات اللي مالهاش علاقه بفعاليات المهرجان مَش مسؤولية مهرجان الجونه بل هي مسؤولية الاشخاص اللي اختارو يحضروها مسؤليه ذاتية مَش لازم نبقى متخصصين في تشويه اي حاجة حلوه بتتعمل في البلد .. ارحمونا واسكتوا شويه وبلاش هري على المهرجانات والفنانين والفن.. لقد هرمنا".

حرصت الفنانة لقاء الخميسي على توجيه رسالة لكل شخص ألقى اللوم على مهرجان الجونة السينمائي والفنانين فى انتشار فيروس "كورونا" بشكل كبير فى الوسط الفني.وعلقت عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، قائلة"علشان بس نبقى واضحين وعلى نور ..مهرجان الجونه كان منظم ومحدد".وتابعت "حالات كورونا اللي ظهرت مالهاش دعوة بفاعليات المهرجان ولا الافلام ولا الندوات ولا ليها علاقه من قريب او بعيد بالمهرجان".