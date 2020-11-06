الخطيب يرسل خطابًا إلى الكاف لتعيين طاقم تحكيم مميز لمباراة نهائي دوري الأبطال

أرسل محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، خطابًا إلى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" يطلب فيه تعيين طاقم تحكيم مميز لمباراة الفريق الأحمر أمام الزمالك بنهائي دوري الأبطال.









ويواجه الأهلي غريمه الزمالك يوم ٢٧ من نوفمبر الجاري على ستاد برج العرب بالإسكندرية في نهائي دوري أبطال إفريقيا.









وطلب رئيس النادي الأهلي من "كاف" تعيين طاقم تحكيم مميز يتسم بالنزاهة وتطبيق العدالة التحكيمية في نهائي دوري الأبطال.









ويبحث الأهلي عن تحقيق لقبه التاسع في دوري أبطال إفريقيا، أما الزمالك فيتطلع لتحقيق اللقب السادس في تاريخه بالبطولة.







