الاسكان: ذوي الهمم سحبوا 20 ألف كراسة للإعلان الجديد (فيديو)

الجمعة 06/نوفمبر/2020 - 02:04 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال هاني يونس، المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، إن فتح باب الحجز لنحو 125 ألف وحدة سكنية يأتي تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتنفيذ 250 ألف وحدة سكنية لتوفير سكن لكل المصريين.

وأشار "يونس"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، إلى أن هذه الوحدات مقسمة لنوعين إحداهما لمحدودي الدخل، والجزء الأخر لمتوسطي الدخل، موضحا أنهم عملوا على أن طرح الوحدات في مختلف محافظات الجمهورية، وهى وحدات كاملة التشطيب.

وأضاف أن من أهم اشتراطات التقدم لحجز هذه الوحدات ألا يكون قد استفاد من الوحدات التي توفرها الدولة، منوها بأنهم خصصوا أول أسبوع في فترة الحجز لذوي الاحتياجات الخاصة، وتم سحب 20 ألف كراسة، واعتبارا من يوم الإثنين المقبل سيبدأ الحجز لكل المصريين بما فيهم ذوي الاحتياجات الخاصة.

وأوضح أن كراسة الشروط متوفرة في مكاتب البريد، وبها سيعرف المواطن كل شروط التقدم وطريقة الحجز عبر الموقع الإليكتروني، مؤكدا أنهم متمون أن الوحدات التي يتم طرحها تكون في مجتمع عمراني متكامل، حيث أن الدولة قطعت شوط كبير في ملف الإسكان خاصة في الإسكان الاجتماعي.

وتابع أن طريقة تخصيص الوحدة للمواطن شفافة، ولا يوجد أي سبيل للرشوة أو المحسوبية، ويتم الاختيار عبر القرعة الإليكترونية، ويتم تخصيص 5% من الوحدات المطروحة لذوي الاحتياجات الخاصة.

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