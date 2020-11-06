تعرف على موعد انتخابات مجلس النواب 2020 المرحلة الثانية بـ 13 محافظة وكيفية الإستعلام عن اللجنة الإنتخابية

الجمعة 06/نوفمبر/2020 - 01:54 م
انتخابات مجلس النواب 2020 المرحلة الثانية
انتخابات مجلس النواب 2020 المرحلة الثانية
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تعرف على موعد انتخابات مجلس النواب 2020 المرحلة الثانية بـ 13 محافظة وكيفية الإستعلام عن اللجنة الإنتخابية

موعد انتخابات مجلس النواب 2020 المرحلة الثانية تشهد مصر الأن انتخابات مجلس النواب لعام 2020 لدورة جديدة، حيث بدأت الإنتخابات في شهر  أكتوبر في 14 محافظة، ومن المقرر أن تتم اجراء انتخابات المرحلة الثانية في عدد 13 محافظة في يومي 7 و8 نوفمبر 2020.

انتخابات مجلس النواب 2020
من المقرر أن تجري انتخابات مجلس النواب في عدد 13 محافظة من محافظات مصر وهم كلا من ” دمياط، الدقهلية، القاهرة، القليوبية، شمال سيناء، وجنوب سيناء،كفر الشيخ،بور سعيد،الشرقية، السويس،المنوفية، الإسماعيلية”.

اجراءات الهيئة الوطنية للإنتخابات لإنتخابات مجلس النواب 2020
أعلنت الهيئة الوطنية للإنتخابات أنه سوف يتم اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والإحترازية أثناء اجراء انتخابات مجلس النواب للمرحلة الثانية التي تتم في عدد 13 محافظة، حفاظا على سير العملية الإنتخابية وسلامة المواطنين خلال عمليات التصويت، لذا تقوم الهيئة بتوفير حقيبة وقائية لكل قاض تحوي ماسكات وكحولات للتيسير عليه في إشرافه على العملية الانتخابية.

كما ألزمت الهيئة الوطنية جميع أطراف العملية الانتخابية بارتداء الكمامات الطبية، وتوفير الكمامات لمن لا يحملها عند اللجان، لذا أمدت  اللجان التي سيجرى فيها الاقتراع بالكحول والقفازات .

تعرف على موعد انتخابات مجلس النواب 2020 المرحلة الثانية بـ 13 محافظة وكيفية الإستعلام عن اللجنة الإنتخابية

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