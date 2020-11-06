



صرف منحة العمالة الغير منتظمة الدفعة الرابعة 2020 بالرقم القومي من خلال رابط موقع وزارة القوى العاملة





منحة العمالة الغير منتظمة في الأونة الأخيرة شهدت مصر انتشار فيروس كورونا المستجد الذي اصاب الكثير من المواطنين، وتسبب في تدهور الحالة الإقتصادية، لذا اتاحت الحكومة المصرية منحة العمالة الغير منتظمة لتخفيف العبء عن كاهل المواطن وهي مقدار 500 تصرف لمدة ثلاث أشهر لكل دفعة والذي وجهه الرئيس عبد الفتاح السيسي بمد صرفها لنهاية العام 2020.





المستحقين لمنحة العمالة غير المنتظمة

- من ليس لهم أملاك.

- للمواطن الذي لايوجد بأسمه سيارة.

- محدودي الدخل.

- عمال اليومية.





خطوات الإستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة

- الدخول على الرابط الإلكتروني لمنحة العمالة غير المنتظمة ( اضغط هنا ).

- كتابة الرقم القومي للمستفيد.

- الضغط على استعلام.





ظهور كافة المعلومات المراد الاستعلام عنها.

الجدير بالذكر أن وزارة القوى العاملة تستعد الأن لصرف الدفعة الجديدة لمنحة العمالة غير المنتظمة "عمال اليومية" الذين تعرضوا لتدهور للحالة الإقتصادية في الأونة الاخيرة بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، ولتخفيف العبء على المواطن وتوفير الحياة الكريمة لهم وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بصرف منحة محدده بمبلغ 500 جنية لمدة 3 أشهر لكل دفعة .



