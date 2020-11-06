بعد إصابة النجوم بفيروس كورونا.. ياسمين عبد العزيز تلتزم بالاحتياطات الوقائية

الجمعة 06/نوفمبر/2020 - 01:52 م
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
Advertisements
تحرص الفنانة ياسمين عبد العزيز التواصل الدائم مع متابعيها وجمهورها، وذلك من خلال نشر الصور والفيديوهات الخاصة بها عبر موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.


ونشرت ياسمين عبدالعزيز حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام، صورة لها وكانت ترتدي الكمامة للوقاية من فيروس كورونا الذى انتشر بشكل كبير فى الوسط الفني بعد عودتهما من مهرجان الجونة.


يذكر أن آخر أعمالها مسلسل "ونحب تانى ليه"، الذي تدور قصته حول غالية التي تتعرض لمشاكل مع زوجها المخرج المشهور - عبدالله - فينفصلا عن بعضهما، ثم تقابل مراد صدفة في أحد الحفلات ويعُجب بها فيحاول التقرب منها لكنها تخاف من خوض تجربة عاطفية فاشلة مرة أخرى .

المسلسل بطولة ياسمين عبد العزيز ، سوسن بدر ، كريم فهمي ، شريف منير ، تارا عماد ، عماد رشاد ، احمد سعيد عبد الغني ، سمر مرسي ، تأليف عمرو محمود يس ، اخراج مصطفي فكري ، ومن انتاج شركة سينرجي للإنتاج الفني.

أخبار تهمك

الفيديو الرابع لطفل المرور يثير الجدل داخل محطة الوقود (فيديو)

منذ ساعة و 6 دقيقة

عاجل.. تطور جديد في الانتخابات الأمريكية

منذ حوالي 4 ساعات

شوبير يكشف آخر تطورات حالة مصابي الأهلي قبل نهائي إفريقيا

منذ أقل من ساعتين

موسيماني يفكر في التراجع عن ضم معار الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

الزمالك يستقر على ضم القناص

منذ حوالي 9 ساعات

توجيه عاجل من الرئيس السيسي للوزراء والمسؤولين

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. ترامب: حذرت من كارثة التصويت بالبريد.. والقضاء سيحسم النتيجة

منذ حوالي 12 ساعة

عرض أوروبي يقرب نجم الأهلي من الرحيل

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. "الصحة": تسجيل 201 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و 11 حالة وفاة

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. رد صن داونز على الأهلي بخصوص التخلي عن سيرينو

منذ يوم

مفاجأة كبرى.. الكشف عن ضحية سيرينو في الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

بعد إصابتها بكورونا.. نشوى مصطفى توجه رسالة لمصر

منذ حوالي 6 ساعات

الكاف يفاجئ الأهلي والزمالك بقرار غريب

منذ حوالي 11 ساعة

تصريح قوي من السيسي خلال استقباله رئيس المجلس الأوروبي بشأن الأديان

منذ حوالي 19 ساعة

تفاصيل صفقة الأهلي الثالثة في الميركاتو الصيفي

منذ أقل من ساعة

"نسي الستوستة مفتوحة".. 4 مفاجآت في قضية طبيب الزقازيق

منذ ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:17 م

الفيديو الرابع لطفل المرور يثير الجدل داخل محطة الوقود (فيديو)

بعد إصابتها بكورونا.. نشوى مصطفى توجه رسالة لمصر

08:02 ص

عاجل.. تطور جديد في الانتخابات الأمريكية

10:48 ص

تفاصيل صفقة الأهلي الثالثة في الميركاتو الصيفي

01:30 م

عاجل.. رد صن داونز على الأهلي بخصوص التخلي عن سيرينو

03:15 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: العجوز الشمطاء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: معركة تصفية هشام عز العرب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 17 | ليلة القبض على فاطمة.. أسرار تنشر للمرة الأولى بعد 38 عاما من عرضه