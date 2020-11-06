عمل عبقري.. نجوم الفن والجمهور يشيدون بمسلسل "ماوراء الطبيعة"

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استطاع مسلسل "ماوراء الطبيعة"، أن يخطف الأنظار فور عرضه على منصة Netflix، وأصبح حديث السوشيال ميديا واستطاع خلال 24 ساعة أن يتصدر التريند.









فى هذا التقرير يرصد "الفجر الفني" أبرز التعليقات من قبل الجمهور على مسلسل "ماوراء الطبيعة".







حرص نجوم الفن والجمهور على إبداء آرائهم حول مسلسل ماوراء الطبيعة، وذلك عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيت قال النجم عمرو يوسف"

إلى كل صناع ‎ماوراء الطبيعة و المايسترو عمر سلامة شرفتونا جامد، نفسي اكتب اساميكم واحد واحد بس تويتر بيعد الحروف، شكراً يا مبدعين".





بينما أعربت الفنانة هند صبري عن سعادتها الشديدة بالمسلسل، قائلة"‏‎ماوراء الطبيعة عمل مشرف بكل المقاييس.. شكرا ‎على رفع سقف التوقعات. برافو لكل صناع العمل".









فيما أشاد النجم أسر ياسين بالعمل قائلاً"‏لسة متفرج علي أول حلقة من ‎ماوراء الطبيعة واتبسطت جداً أني شفت ‎رفعت إسماعيل لحم ودم".







وكانت من أبرز تعليقات الجمهور على المسلسل هى "‏اتفرجت على حلقتين من مسلسل ماوراء الطبيعة مش ممكن بجد ايه دا ... اقدر أقول أن التمثيل رجع مصر من تانى، أحمد آمين عامل عظمه في المسلسل من اول لقطه.مش مصدق إن أحمد أمين اللي كان قنبلة كوميديا في مسلسل الوصيه مع أكرم حسني هو نفسه رفعت إسماعيل بشحمه و لحمه في ‎ماوراء الطبيعة..شابوه احمد امين على أداء عبقري زي ده، برافو برافو برافو برافو برافو برافو ايه دا بجد ايه الأداء التمثيلي لشخصية رفعت اسماعيل دا بجد القدرة علي تغيير جلدك و تتدخل في تحدي غير الكوميديا اثبت اننا عندنا موهبة تمثيلية جبارة فعلا دا الشابوه الحقيقي دا، وغيرها من التعليقات الإيجابية حول المسلسل وأداء الفنان أحمد آمين".





يذكر أن "ماوراء الطبيعة": من بطولة أحمد أمين، وآية سماحة، وسماء إبراهيم، ورزان جمال، ورشدي الشامي، وآدم وهدان، ومن إخراج عمرو سلامة ومدير تصوير أحمد بشاري.