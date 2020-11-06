صحة الإسكندرية تنظم ندوة "الأسرة بعد الولادة" بمستشفى الجمهورية

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نظمت مديرية الصحة بالإسكندرية، ورشة عمل بمستشفى الجمهورية العام حول تنظيم الأسرة بعد الولادة أو حدوث الإجهاض، بحضور 16من الأطباء والتمريض من مستشفيى الجمهورية العام وصلاح العوضى.



وقال الدكتور خالد جمال عبد الغنى وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، فى بيان صادر اليوم، إنه تم تنظيم ورشة العمل على مدى يومين، حيث تم تنظيم ورشة عمل بمستشفى الجمهورية العام حول تنظيم الأسرة بعد الولادة أو حدوث الإجهاض، وتركيب اللولب أثناء إجراء عملية القيصرية حضرها 16 من الأطباء والتمريض من مستشفيى الجمهورية العام وصلاح العوضى، وتأتى الورشة فى إطار التعاون بين وزارة الصحة والسكان ومؤسسة لأبحاث واستشارات الصحة العامة، لتعزيز برنامج مصر لتنظيم الأسرة.



حاضر بالورشة الدكتورة نجوى بشرى يونان مدير عام الإدارة العامة للخدمات الحكومية بقطاع السكان وتنظيم الأسرة بوزارة الصحة والسكان، والدكتورة "نيفين حسنين"استشارى التوليد وأمراض النساء،والدكتور تامر ممدوح،استاذ التوليد وأمراض النساء بكلية الطب جامعة الإسكندرية، الدكتور "عطا محيى الدين" مشرف طبى تنظيم الأسرة بمديرية الشئون الصحية بالإسكندرية، الدكتورة "ماريهان" أخصائى التوليد وأمراض النساء.



وكانت مديرية الصحة بالإسكندرية، نظمت يوم علمى مشترك، حيث قال الدكتور "خالد جمال عبد الغنى" وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، إنه تم تنظيم يوم علمى مشترك بين أطباء العظام وأخصائى العلاج الطبيعى بمديرية الشئون الصحية تحت عنوان "إعادة التأهيل بالعلاج الطبيعى بعد جراحات العظام" بالتعاون بين أطباء العظام واخصائى العلاج الطبيعي بمديرية الشؤون الصحية بالإسكندرية، بهدف تنمية المهارات العلمية والعملية لأداء أفضل مع المريض، وذلك بحضور 45 من أطباء العظام وأخصائى العلاج الطبيعى بالمستشفيات والوحدات التابعه للمديرية، تحت إشراف الدكتور"عماد خلف" مدير عام الطب العلاجي بمديرية الشئون الصحية بالإسكندرية، الدكتور عمر بن الخطاب على مدير إدارة العلاج الطبيعي بمديرية الصحة.

