نجم ميلان: يجب أن ننسى هزيمة ليل

الجمعة 06/نوفمبر/2020 - 01:31 م
بوابة الفجر
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علق لاعب خط وسط ليل الفرنسي ريناتو سانشيز على أداء الفريق في المباراة التي فاز فيها على ميلان الإيطالي 3 / صفر في عقر داره أمس الخميس في الجولة الثالثة من مباريات المجموعة الثامنة ببطولة الدوري الأوروبي.



وحقق ليل الفوز الثمين خارج أرضه أمس بثلاثة أهداف سجلها لاعب خط الوسط التركي يوسف يازيكي.



وقال سانشيز :"قدمنا مباراة رائعة، سجلنا ثلاثة أهداف وكان بإمكاننا تسجيل المزيد. ولم تهتز شباكنا. قدمنا أداء جيدا للغاية أمام فريق رائع."



وعلى الجانب الآخر، قال ديوجو دالوت مدافع ميلان :"قدمنا بداية جيدة، لكننا ارتكبنا أخطاء لا نقع فيها عادة. النتيجة ربما تبدو صعبة. لكن علينا الآن تقديم رد فعل.

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