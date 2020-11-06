صحة كفر الشيخ: إنشاء غرفة طوارئ لمتابعة حالات اشتباه كورونا

الجمعة 06/نوفمبر/2020 - 01:30 م
بوابة الفجر
عمرو الشامي
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عقدت الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة بكفرالشيخ، اجتماعا بحضور الدكتور طارق الشربينى، وكيل مديريه الصحه، والدكتور محمد كمال سلامه، ممثلا عن الجامعة، والدكتور محمد أبوسمره والدكتور محمد كمال بسام، ممثلين عن هيئه التأمين الصحى، والدكتورة سماح جاد، مدير الطب العلاجى، والدكتور عبدالرؤف حمد، مدير المستشفيات، والدكتور مجدى شنح، مدير الرعايه الحرجة والعاجله، ومديرى المستشفيات العامة والمركزيه والحميات والصدر بمحافظه كفرالشيخ

وجاء الإجتماع لمناقشة إستكمالا للإجراءات الاحترازيه الخاصه بمواجهه فيروس كورونا المستجد، وتم خلال الاجتماع مناقشه سبل التعاون والتنسيق بين مستشفيات مديريه الصحة وهيئه التأمين الصحى ومستشفى الجامعه.

وأكدت المديرية، أنه قد تم الإتفاق على إنشاء غرفه طوارىء مركزيه بمديريه الصحه للتنسيق لمتابعه دخول الحالات المشتبه فيها بإصابتها بفيروس كورونا المستجد

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