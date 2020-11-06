الأرصاد: أمطار خفيفة على القاهرة حتى الأحد المقبل (فيديو)

الجمعة 06/نوفمبر/2020 - 01:29 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، إن درجات الحرارة حول معدلاتها الطبيعية في هذا التوقيت من العام، مشيرة إلى أن هناك انحفاض في درجات الحرارة الصغرى، حيث هناك شعور بالبرودة في الساعات المتأخرة من الليل.

وأشارت "إيمان"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباحنا مصري" المذاع عبر قناة مصر الأولى، اليوم الجمعة، إلى أن الطقس نهارا لطيف جدا، منوهة بأن هناك توقعات بوجود فرص أمطار خفيفة على القاهرة اعتبارا من اليوم وحتى الأحد، بينما ستكون متوسطة الشدة على السواحل الشمالية.

وحذرت من وجود شبورة مائية على الطرق الزراعية، لافتة إلى أنه يمكن ارتداء ملابس خريفية، ولكن من المبكر على ارتداء الملابس الشتوية، حيث مازال أمامنا نحو شهر ونصف على بداية فصل الشتاء.

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كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، خلال بيان نشرته على موقعها الرسمي، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة اليوم الجمعة الموافق 6 نوفمبر 2020، على مدن ومحافظات الجمهورية.

طقس الجمعة نهارًا

- طقس لطيف على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة.

- طقس لطيف على السواحل الشمالية، والرياح معتدلة تنشط على السواحل الغربية وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.

- طقس معتدل على جنوب سيناء، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا.

- طقس معتدل على شمال وجنوب الصعيد، والرياح معتدلة.

طقس الجمعة ليلًا

- طقس بارد على القاهرة والوجه البحري.

- طقس مائل للبرودة على السواحل الشمالة، لطيف على جنوب سيناء.

- طقس بارد على شمال الصعيد.

- طقس مائل للبرودة على جنوب الصعيد.

الظواهر الطبيعية:
- أمطار خفيفة (40%) على بعض المناطق من القاهرة الكبرى.


- أمطار خفيفة إلى متوسطة (40% تقريبًا) على بعض المناطق من شمال الوجه البحري (البحيرة- كفر الشيخ).

- أمطار خفيفة إلى متوسطة (60% تقريبًا) على بعص المناطق من السواحل الشمالية (السلوم- مطروح- الإسكندرية- رشيد- بورسعيد- العريش).

الوصف الفني لخرائط الطقس:
- تتأثر البلاد بامتداد مرتفع العروض الوسطى.

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