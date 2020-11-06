عقد جلسة صلح بين قريتين بالقليوبية

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عقدت جلسة صلح، اليوم الجمعة، بين قريتين بدائرة مركز طوخ هما "الحسانية" و"مشتهر"، لوأد الخلاف والفرقة بين شباب القريتين على خلفية مشاجرة وقعت بين شابين بينهما، وأصيب فيها عدد من الأشخاص فى الطرفين.



وجرى عقد جلسة الصلح بمنزل المستشار كامل شفيق عمدة قرية السيفا بحضور رجال الأمن، ومجموعة من القضاة العرفي ين، وأدى اليمين الطرفيين على المصحف وتناولا الغداء معا فى السرادق المقام بقرية الحسانيه.



وكانت مشاجرة وقعت بين شابين من عائلتي "الكحال أبو يوسف"، و"سعد المزين" في قريتي الحسانية ومشتهر، وأصيب فيها الطرفين، وجرى تحرير محاضر في مركز شرطة طوخ، وتدخل العقلاء بين الطرفين في القريتين لوقف الخلاف والفتنة بينهم.



وجرى عقد جلسة صلح بين طرفي النزاع بمنزل المستشار كامل شفيق عمدة قرية السيفا فس حضور بعض رجال الامن والقضاه العرفي ين، وهم أيمن عيد عمدة عرب الغديري، وأحمد رزق عمدة كفر حسن، والحاج عبد النبي الطحلاوي، الحاج عاطف بحيري، والحاج أحمد الطحلاوي، ووحيد خلوي، والحاج صلاح صبحي، والحاج أحمد عبدالسميع، ومحمد ربيع الحشاش، وأحمد عبد الله أبو ليلة.



وجرى الصلح بين الشابين فى العائلتين في منزل "عمدة قرية السيفا"، وجرى الاتفاق على عقد جلسة أخرى بقرية الحسانية، يجرى عمل فيها سرادق كبير وذبح الذبائح لإطعام أفراد العائلتين بهما وأهالي القريتين، ويقف أطراف النزاع على منصة المحكمين قبل تناول الطعام بوضع يديهم على المصحف الشريف، والتعهد أمام الجميع على نبذ الخلاف والتشاجر والعنف.



وبالفعل عقدت الجلسه الثانيه بقرية الحسانية فى حضور جلسة المحكمين بكاملها واهالى القريتين، وتناولوا الطعام، وخرج الطرفين وشباب القريتين أيديهم مع بعضهم أمام الجميع متصالحين.