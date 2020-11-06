عقد جلسة صلح بين قريتين بالقليوبية

الجمعة 06/نوفمبر/2020 - 01:26 م
بوابة الفجر
محمد ضوه
Advertisements
عقدت جلسة صلح، اليوم الجمعة، بين قريتين بدائرة مركز طوخ هما "الحسانية" و"مشتهر"، لوأد الخلاف والفرقة بين شباب القريتين على خلفية مشاجرة وقعت بين شابين بينهما، وأصيب فيها عدد من الأشخاص فى الطرفين.

وجرى عقد جلسة الصلح بمنزل المستشار كامل شفيق عمدة قرية السيفا بحضور رجال الأمن، ومجموعة من القضاة العرفي ين، وأدى اليمين الطرفيين على المصحف وتناولا الغداء معا فى السرادق المقام بقرية الحسانيه.

وكانت مشاجرة وقعت بين شابين من عائلتي "الكحال أبو يوسف"، و"سعد المزين" في قريتي الحسانية ومشتهر، وأصيب فيها الطرفين، وجرى تحرير محاضر في مركز شرطة طوخ، وتدخل العقلاء بين الطرفين في القريتين لوقف الخلاف والفتنة بينهم.

وجرى عقد جلسة صلح بين طرفي النزاع بمنزل المستشار كامل شفيق عمدة قرية السيفا فس حضور بعض رجال الامن والقضاه العرفي ين، وهم أيمن عيد عمدة عرب الغديري، وأحمد رزق عمدة كفر حسن، والحاج عبد النبي الطحلاوي، الحاج عاطف بحيري، والحاج أحمد الطحلاوي، ووحيد خلوي، والحاج صلاح صبحي، والحاج أحمد عبدالسميع، ومحمد ربيع الحشاش، وأحمد عبد الله أبو ليلة.

وجرى الصلح بين الشابين فى العائلتين في منزل "عمدة قرية السيفا"، وجرى الاتفاق على عقد جلسة أخرى بقرية الحسانية، يجرى عمل فيها سرادق كبير وذبح الذبائح لإطعام أفراد العائلتين بهما وأهالي القريتين، ويقف أطراف النزاع على منصة المحكمين قبل تناول الطعام بوضع يديهم على المصحف الشريف، والتعهد أمام الجميع على نبذ الخلاف والتشاجر والعنف.

وبالفعل عقدت الجلسه الثانيه بقرية الحسانية فى حضور جلسة المحكمين بكاملها واهالى القريتين، وتناولوا الطعام، وخرج الطرفين وشباب القريتين أيديهم مع بعضهم أمام الجميع متصالحين.

أخبار تهمك

عاجل.. "الصحة": تسجيل 201 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و 11 حالة وفاة

منذ حوالي 14 ساعة

موسيماني يفكر في التراجع عن ضم معار الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

الزمالك يستقر على ضم القناص

منذ حوالي 9 ساعات

عرض أوروبي يقرب نجم الأهلي من الرحيل

منذ حوالي 6 ساعات

بعد إصابتها بكورونا.. نشوى مصطفى توجه رسالة لمصر

منذ حوالي 6 ساعات

شوبير يكشف آخر تطورات حالة مصابي الأهلي قبل نهائي إفريقيا

منذ أقل من ساعتين

مفاجأة كبرى.. الكشف عن ضحية سيرينو في الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. تطور جديد في الانتخابات الأمريكية

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. ترامب: حذرت من كارثة التصويت بالبريد.. والقضاء سيحسم النتيجة

منذ حوالي 11 ساعة

الكاف يفاجئ الأهلي والزمالك بقرار غريب

منذ حوالي 11 ساعة

الفيديو الرابع لطفل المرور يثير الجدل داخل محطة الوقود (فيديو)

منذ أقل من ساعة

تفاصيل صفقة الأهلي الثالثة في الميركاتو الصيفي

منذ 37 دقيقة

"نسي الستوستة مفتوحة".. 4 مفاجآت في قضية طبيب الزقازيق

منذ ساعة الا ربع

توجيه عاجل من الرئيس السيسي للوزراء والمسؤولين

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. رد صن داونز على الأهلي بخصوص التخلي عن سيرينو

منذ حوالي 23 ساعة

تصريح قوي من السيسي خلال استقباله رئيس المجلس الأوروبي بشأن الأديان

منذ حوالي 19 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:17 م

الفيديو الرابع لطفل المرور يثير الجدل داخل محطة الوقود (فيديو)

بعد إصابتها بكورونا.. نشوى مصطفى توجه رسالة لمصر

08:02 ص

عاجل.. تطور جديد في الانتخابات الأمريكية

10:48 ص

تفاصيل صفقة الأهلي الثالثة في الميركاتو الصيفي

01:30 م

عاجل.. رد صن داونز على الأهلي بخصوص التخلي عن سيرينو

03:15 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: العجوز الشمطاء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: معركة تصفية هشام عز العرب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 17 | ليلة القبض على فاطمة.. أسرار تنشر للمرة الأولى بعد 38 عاما من عرضه