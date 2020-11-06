روجينا تطل ب ٥٠ شخصية في رمضان ٢٠٢١









وقالت روجينا، في لقائها مع الإعلامي ايلي نخله في برنامج the insider بالعربي أنها وأيمن عشرة عمر وصحاب وإخوات و بأنه يعرف تماماً إمكانياتها واصفة إياه بالمفتري بسبب السيناريو الذي قدمه لها لرمضان ٢٠٢١







وصفت، هذه التجربة بإختبار تمثيل شديد جداً

و حلم انتظرت تحقيقه من سنوات مشيرة الى أنها يجب أن تذاكر جيداً لهذه الشخصية التي تلعب فيها ٥٠ شخصية في الوقت نفسه.





من جهته قال أيمن سلامة أنه يعرف إمكانيات روجينا جيداً و يعتبرها ممثلة جبارة ولديها طاقات رهيبة و قد اكتشف ذلك عندما قدمها في مسلسل " مع سبق الإصرار" رغم أنها كانت خائفة و رافضة للدور في البداية







أما المخرج أحمد شفيق فقال أنه من بدايته كان يرى أن روجينا يجب أن تكون بطلة مطلقة في أعمالها بسبب إمكانياتها .









وكشف أن أول عمل إخراجي له كان يتمنى لو روجينا لعبت بطولته ولهذا قام بتحضير العمل مع أيمن سلامة و لكن العمل لم يتم .



وفي نهاية اللقاء قالت روجينا أن المنافسة في رمضان لا تخيفها لأن تفكيرها فقط يكون في ما الذي ستقدمه للناس والموضوع الذي تريد ايصاله.







https://www.instagram.com/tv/CHOg34-jeiZ/?igshid=blqpmilgnbz9

تستعد روجينا قريباً لبدء تصوير أول بطولة مطلقة لها حيث تطل في رمضان ٢٠٢١ بمسلسل " بنت السلطان " للسيناريست أيمن سلامة .