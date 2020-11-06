قرار جديد من التعليم العالي بشأن واقعة إهانة أستاذ جامعي بالإسكندرية للقرآن

الجمعة 06/نوفمبر/2020 - 01:24 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
Advertisements
أصدر الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، اليوم قرارًا بإحالة واقعة المعهد العالى للخدمة الاجتماعية بالإسكندرية للنائب العام.

وذكرت الوزارة فى بيان، نشرته عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعى، أنه فى ضوء ما سبق أن وجه به الأستاذ الدكتور وزير التعليم العالى والبحث العلمى بتاريخ 3112020 بندب أحد أعضاء هيئة التدريس بكلية الحقوق جامعة الإسكندرية للتحقيق العاجل فيما تم تداوله على منصات التواصل الإجتماعى، لمقطع فيديو منسوب لأحد أعضاء هيئة التدريس بالمعهد العالى للخدمة الاجتماعية بالإسكندرية، فقد عرض اليوم الأستاذ السيد عطا، رئيس قطاع التعليم على سيادته ما انتهى إليه التحقيق مع المذكور والذى أُجرى بمعرفة السيد الأستاذ الدكتور فايز محمد حسين، وكيل كلية الحقوق بجامعة الإسكندرية، وانتهى - بعد سماع الطلاب شهود الواقعة ومواجهة عضو هيئة التدريس بما هو منسوب إليه وإقراره بصحة ما ورد بالفيديو – إلى التوصيات التالية

1 – إحالة الواقعة إلى المستشار النائب العام لإعمال النيابة العامة شئونها فيما يتعلق بالتحقيق فيما هو منسوب للمتهم ويمثل جرائم جنائية، أبرزها إزدراء الأديان، وامتهان لثوابت العقيدة الإسلامية، وسب الطلاب بألفاظ خارجة، وذلك على النحو الوارد تفصيلًا بنتيجة التحقيق.
2 – إحالة المذكور إلى مجلس تأديب أعضاء هيئة التدريس فى المعاهد العالية الخاصة، وقد تصل العقوبة الموقعة عليه وفقًا لنص المادة 37 من القانون رقم 52 لسنة 1970 بشأن تنظيم المعاهد العالية الخاصة إلى الفصل من المعهد، مع الحرمان من الاشتغال بالتعليم.
3 – استمرار وقف المُتهم عن العمل.
وفور انتهاء التحقيق، وجه الأستاذ الدكتور وزير التعليم العالى والبحث العلمى بسرعة تنفيذ تلك التوصيات.

وتؤكد الوزارة على أن ما ارتكبه المذكور لا يعدو إلا أن يكون تصرفًا فرديًا لا ينال إلا منه، ولا يمس من قريب أو بعيد، السواد الأعظم من أعضاء هيئة التدريس بالمعاهد العالية، الملتزمين بالقيم والتقاليد الجامعية.

وتهيب وزارة التعليم العالى والبحث العلمي، بكافة المنتسبين إلى منظومة التعليم الجامعى بالحرص على الالتزام بالقيم والتقاليد الجامعية وعدم الخروج عليها والحرص كل الحرص على عدم المساس بالقيم والثوابت الدينية للأديان السماوية، وأنها لم ولن تسمح بالمساس بذلك، وسوف تتخذ من الإجراءات القانونية ما يكفل مجابهة ذلك واتخاذ أقصى العقوبات حال ارتكاب أى مخالفة فى هذا الشان، وأن الجميع أمام القانون سواء، وأنه لا يوجد أحد فوق المسألة أو المحاسبة القانونية.

أخبار تهمك

الكاف يفاجئ الأهلي والزمالك بقرار غريب

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. "الصحة": تسجيل 201 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و 11 حالة وفاة

منذ حوالي 14 ساعة

الزمالك يستقر على ضم القناص

منذ حوالي 9 ساعات

تصريح قوي من السيسي خلال استقباله رئيس المجلس الأوروبي بشأن الأديان

منذ حوالي 19 ساعة

تفاصيل صفقة الأهلي الثالثة في الميركاتو الصيفي

منذ 36 دقيقة

الفيديو الرابع لطفل المرور يثير الجدل داخل محطة الوقود (فيديو)

منذ أقل من ساعة

موسيماني يفكر في التراجع عن ضم معار الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

بعد إصابتها بكورونا.. نشوى مصطفى توجه رسالة لمصر

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. ترامب: حذرت من كارثة التصويت بالبريد.. والقضاء سيحسم النتيجة

منذ حوالي 11 ساعة

توجيه عاجل من الرئيس السيسي للوزراء والمسؤولين

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. تطور جديد في الانتخابات الأمريكية

منذ حوالي 3 ساعات

"نسي الستوستة مفتوحة".. 4 مفاجآت في قضية طبيب الزقازيق

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. رد صن داونز على الأهلي بخصوص التخلي عن سيرينو

منذ حوالي 23 ساعة

مفاجأة كبرى.. الكشف عن ضحية سيرينو في الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

عرض أوروبي يقرب نجم الأهلي من الرحيل

منذ حوالي 6 ساعات

شوبير يكشف آخر تطورات حالة مصابي الأهلي قبل نهائي إفريقيا

منذ أقل من ساعتين

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:17 م

الفيديو الرابع لطفل المرور يثير الجدل داخل محطة الوقود (فيديو)

بعد إصابتها بكورونا.. نشوى مصطفى توجه رسالة لمصر

08:02 ص

عاجل.. تطور جديد في الانتخابات الأمريكية

10:48 ص

تفاصيل صفقة الأهلي الثالثة في الميركاتو الصيفي

01:30 م

عاجل.. رد صن داونز على الأهلي بخصوص التخلي عن سيرينو

03:15 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: العجوز الشمطاء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: معركة تصفية هشام عز العرب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 17 | ليلة القبض على فاطمة.. أسرار تنشر للمرة الأولى بعد 38 عاما من عرضه