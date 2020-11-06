جامعة نجران تطلق دورات تدريبية للمعلمين والمعلمات

الجمعة 06/نوفمبر/2020 - 01:19 م
جامعة نجران
جامعة نجران
الفجر السعودي
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أطلقت عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر بحامعة نجران خمس دورات تدريبية لمعلمي ومعلمات المنطقة، تنطلق ثلاث منها غداً، وتستمر كل دورة ثلاثة أيام، وتنفذ العمادة الدورة الأولى بعنوان " الكفايات التخصصية لمعلمي الرياضيات"، والثانية بعنوان " الكفايات التخصصية لمعبمي التربية الإسلامية".


والثالثة بعنوان "الكفايات التخصصية لمعلمي اللغة العربية"، وتهدف جميع هذه الدورات إلى إكساب وتنمية معارف ومهارات المشاركين في القدرة على اجتياز اختبار الكفايات التخصصية من خلال التعرف على مفهوم اختبار الكفايات التخصصية، وأهدافها، وأهميتها، إضافة إلى أهم جوانب القصور والضعف في مجال الاستعداد لاختبار الكفايات التخصصية، ومراحل الاستعداد لها، وأيضا وصف محتواها وأسلوبها.


كما تنفذ العمادة دورتين تدريبيتين الثلاثاء القادم بعنوان "مهارات الاتصال الفعال في البيئة المدرسية"، حيث تهدف إلى إكساب وتنمية معارف ومهارات المشاركين في القدرة على القيام بعملية الاتصال الفعّال في البيئة المدرسية، وذلك بالتعرف على مفهوم الاتصال الفعال، وأهميته في البيئة المدرسية، وأهم مهارات الاتصال الفعال والتحديات التي تواجه المعلمين والمعلمات في مجال الاتصال، وكذلك العوامل المؤثرة في جودة الاتصال.

 

بينما تهدف دورة " الأمن السيبراني - المفهوم والتطبيقات التعليمية" إلى تنمية معارف ومهارات المشاركين في مجال أمن المعلومات وتطبيقاتها في مجال التعليم الالكتروني من خلال التطرق إلى مفهوم الأمن السيبراني، ومخاطر وتحديات أمن المعلومات الرقمية، وأهميته في مجال التعليم الإلكتروني.

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