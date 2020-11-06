"نسي الستوستة مفتوحة".. 4 مفاجآت في قضية طبيب الزقازيق

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مازالت واقعة طبيب الزقازيق المتحرش تشغل الرأي العام خلال الساعات الحالية، بسبب محاولات البعض الوصول إلى حقيقة الأمر وكشف تحرش الطبيب بالفتاة من عدمه، وهو ما ترتب عليه تصدر الواقعة مؤشرات البحث على موقع "جوجل".



وفي الساعات الأخيرة، تلقي اللواء إبراهيم عبدالغفار، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود بلاغ من فتاة تُدعى "هـ.ا" 19 عامًا، تتهم فيه "ع.م" طبيب بشري بجامعة الزقازيق، بالتحرش بها والاستمناء داخل سيارة ميكروباص كانت تستقلها بدائرة قسم ثانٍ الزقازيق، وتم ضبط الشاب، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 6583 جنح ثان الزقازيق لسنة 2020، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيقات.



العقوبة المنتظرة لطبيب الزقازيق المتحرش

فيما كشف خبراء قانونيون عن العقوبة المتوقع تطبيقها على طبيب الزقازيق المتحرش مؤكدين أن العقوبة السجن مدة تتراوح بين 3 سنوات إلى 7 سنوات وفقا لقانون العقوبات، لأن المادة 306 من قانون العقوبات، تنص على أن يعاقب على تلك الافعال بالحبس او الغرامة وتتضاعف العقوبة فى حالة تكرار تلك الأفعال من المتهم، وقد تصنف القضية تحت بند "هتك العرض" وفي تلك الحالة تطبق نص المادة 267 عقوبات، التي تعاقب المتهم بالسجن المشدد لمده تصل الي سبع سنوات.



أقارب الفتاة: لا تصالح ولا تنازل

أما أقارب الفتاة ضحية التحرش فرفعوا شعار "لا تصالح ولا تنازل"، مؤكدين أن الواقعة تحولت إلى قضية رأي عام لا يجوز التراجع عنها أو ما شابه ذلك، مشيرين إلى أن والد الفتاة عن طريق محاميه قدم للنيابة العامة فيديوهات تكشف لحظة ضبط المتهم وشهادة بعض مستقلي الميكروباض بوجود سائل منوى علي ملابس المتهم.



نسي يقفل ستوسته البنطلون

وشقيق طبيب الزقازيق المتحرش كشف عن مفاجأة في التحقيقات مؤكدا ه بعد 12 ساعة من العمل المتواصل بقسم الاستقبال بالمستشفى الجامعي، ارتدى ملابسه ونسي أن يرفع سوستة البنطلون بسبب الإرهاق وركب «سرفيس» في طريقه إلى المنزل فنام داخل الميكروباص فـ"استمني" دون أن يشعر واستيقظ على صوت صراخ المجني عليها، وبعدها اعتدوا عليه الركاب بالضرب.



محامي الأطباء يدافع عن الطبيب

ومن جانبها، أعلنت نقابة الأطباء بالشرقية، عن تكليف محاميا للدفاع عن الطبيب المتهم بارتكاب فعل "فاضح" داخل ميكروباص بمدينة الزقازيق، مؤكدة أن وفد من نقابه أطباء الشرقية ضم كلا من "الدكتور أيمن سالم نقيب أطباء الشرقية، وعاطف جودة وكيل النقابة، والدكتور ماهر بباوي أمين عام النقابة، قام بزيارة لقسم ثان الزقازيق لمتابعة القضية المتهم فيها أحد الزملاء من الأطباء، وتم تكليف محامي النقابة بالدفاع عنه.

