القبض على سائق السيارة المتسبب في دهس سيدتين بالغردقة

الجمعة 06/نوفمبر/2020 - 01:20 م
محمد طه
Advertisements
تمكنت مباحث الغردقة من القبض على سائق سيارة ملاكي، دهست سيدتين بشارع الحجاز، وفر هاربا بالغردقة، وجارى التحقيقات والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

ومن جانبها حددت مباحث مرور البحر الأحمر موقع السيارة الهاربة عن طريق كاميرات المراقبة، وأسفرت جهود البحث إلى مكان السيارة وتم إعداد الأكمنة الثابتة وتم إلقاء القبض على سائق السيارة ويدعى حسين رجب، 39 عاما، ويعمل سائقا عليها، وتم تحرير محضر بالواقعة وجارى التحقيقات.

تعود أحداث الواقعة عندما تلقت غرفة عمليات البحر الأحمر إخطار بأن سيارة مجهولة دهست سيدتين أثناء عبورهما شارع الحجاز بالغردقة وفرت هاربة وتم نقل إحداهما إلى أحد المستشفيات الخاصة القريبة من موقع الحادث بالغردقة وتم عمل محضر بالواقعة وأخطرت جهات التحقيق.

وأمر اللواء محمود أبو عمرة مدير أمن البحر الأحمر بتكثيف الجهود وسرعة إلقاء القبض على سائق السيارة الهاربة وتم تحديد فريق بحث تحت إشراف اللواء خالد عبد الهادي مدير المباحث والذى وجه بتفريغ كاميرات المراقبة وتمكنت إدارة مرور البحر الأحمر من تحديد هوية سائق السيارة الهاربة البيضاء اللون وبالتنسيق مع مباحث الغردقة وإعداد الأكمنة تم إلقاء القبض على السائق ويدعي حسين رجب 39 عاما.

كان تداول فيديو على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي لسيارة تدهس سيدة أثناء عبوره شارع الحجاز بالغردقة برفقتها سيدة أخرى وفرت هاربة.

وعلى الفور استدعاء سيارة إسعاف لنقل المصابة وتدعي جملات مملوك شحاته 51 سنة، إلى أحد المستشفيات الخاصة القريبة من موقع الحادث لتلقي العلاج اللازم، بينما لم تصب السيدة الأخرى وتم عمل محضر بالواقعة.

وأكد مصدر طبي أن السيدة أصيبت بكسر في الجمجمة واشتباه في الارتجاج بالمخ وتم حجزها بالعناية المركزة لتلقي العلاج اللازم.

أخبار تهمك

الزمالك يستقر على ضم القناص

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. ترامب: حذرت من كارثة التصويت بالبريد.. والقضاء سيحسم النتيجة

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. "الصحة": تسجيل 201 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و 11 حالة وفاة

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. تطور جديد في الانتخابات الأمريكية

منذ حوالي 3 ساعات

شوبير يكشف آخر تطورات حالة مصابي الأهلي قبل نهائي إفريقيا

منذ أقل من ساعتين

بعد إصابتها بكورونا.. نشوى مصطفى توجه رسالة لمصر

منذ حوالي 6 ساعات

موسيماني يفكر في التراجع عن ضم معار الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

"نسي الستوستة مفتوحة".. 4 مفاجآت في قضية طبيب الزقازيق

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. رد صن داونز على الأهلي بخصوص التخلي عن سيرينو

منذ حوالي 23 ساعة

الكاف يفاجئ الأهلي والزمالك بقرار غريب

منذ حوالي 11 ساعة

عرض أوروبي يقرب نجم الأهلي من الرحيل

منذ حوالي 6 ساعات

توجيه عاجل من الرئيس السيسي للوزراء والمسؤولين

منذ حوالي 19 ساعة

تفاصيل صفقة الأهلي الثالثة في الميركاتو الصيفي

منذ 36 دقيقة

مفاجأة كبرى.. الكشف عن ضحية سيرينو في الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

الفيديو الرابع لطفل المرور يثير الجدل داخل محطة الوقود (فيديو)

منذ أقل من ساعة

تصريح قوي من السيسي خلال استقباله رئيس المجلس الأوروبي بشأن الأديان

منذ حوالي 19 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:17 م

الفيديو الرابع لطفل المرور يثير الجدل داخل محطة الوقود (فيديو)

بعد إصابتها بكورونا.. نشوى مصطفى توجه رسالة لمصر

08:02 ص

عاجل.. تطور جديد في الانتخابات الأمريكية

10:48 ص

تفاصيل صفقة الأهلي الثالثة في الميركاتو الصيفي

01:30 م

عاجل.. رد صن داونز على الأهلي بخصوص التخلي عن سيرينو

03:15 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: العجوز الشمطاء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: معركة تصفية هشام عز العرب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 17 | ليلة القبض على فاطمة.. أسرار تنشر للمرة الأولى بعد 38 عاما من عرضه