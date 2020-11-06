الفيديو الرابع لطفل المرور يثير الجدل داخل محطة الوقود (فيديو)

الجمعة 06/نوفمبر/2020 - 01:17 م
بوابة الفجر
داليا عادل
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تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعى فيديو جديد للطفل الشهير إعلاميا ب"طفل المرور" وهو يثير الجدل مجددا داخل محطة وقود وهو يتهرب من دفع ثمن البنزين، وهو الفيديو الرابع لنفس الطفل بعد مقطعى فيديو ظهر فيهما يسخر من رجل شرطة مرور خلال قيادته لسيارة ومعه بعض أصدقائه، وطالبه رجل المرور بإبراز رخصة السيارة، ولكن الطفل تهكم على رجل الشرطة، ومقطع وهو يلقي البيض على مسن في الشارع.

وكانت توجهت مأمورية من قسم شرطة البساتين،بصحبة 5 متهمين في واقعة "طفل المرور، لإجراء التحليل الخاصة بالكشف عن تعاطيهم للمخدرات، بناء علي قرار نيابة حوادث جنوب القاهرة الكلية، وإعداد تقرير شامل بنوعها، والجدول المدرجه به، علي أن توفي النيابة بتقرير مفصل.

وأمرت النيابة، بحبس كل من " يوسف محمد"،"عمرو احمد"،"رامز عصام "، مصطفي تامر، أربعة أيام علي ذمة التحقيقات، وطلبت الفيش الخاص بهم والصحيفه الجنائية.

كما قررت النيابة إيداع الطفل احمد ابو المجد عبد الرحمن إحدى دور الملاحظة لمدة أسبوع، علي أن يتم تقديم جلسات التأهيل النفسي الموصي بها وفقا لتقرير المجلس القومي الامومه والطفوله، علي أن يعد تقرير دورى بحالته، ويراعي تقديمه في حال طلبه، علي أن يتم عرض المتهم يوم ٧١١ المقبل للنظر في تمديد فترة الإيداع.

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